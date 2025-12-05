Invesco Direct Lending select transactions

A1 Garage Door Service
Sponsor: Cortec Group
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Our differentiated sourcing network and knowledge of the secular themes and market dynamics shaping the sectors we lend to allow us to identify attractive opportunities as well as efficiently evaluate companies and engage with borrowers on key business considerations.
Sponsor: Cortec Group
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: MidOcean Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: DFW Capital
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: One Equity Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Pritzker Private Capital
Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Sponsor: A&M Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: TruArc Partners
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: One Equity Partners
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: Clearview Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Gridiron Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Wind Point Partners
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Audax Group
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Gridiron Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Audax Group
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Iron Path Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Littlejohn & Co.
Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Sponsor: Cortec Group
Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Sponsor: Wind Point Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Seaport Capital
Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Sponsor: TruArc Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: The Carlyle Group
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: Gridiron Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Morgan Stanley Capital Partners
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Charlesbank
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Blue Sea Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan and Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Greenbriar Capital Partners
Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Sponsor: Gridiron Capital
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: OceanSound Partners
Facility type: Revolver and First Lien Term Loan
Sponsor: Strategic Value Partners
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: The Carlyle Group
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: One Equity Partners
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: Wind Point Partners
Facility type: First Lien Term Loan
Sponsor: Palladium Equity Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Soundcore Capital
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Leon Healthcare
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: TruArc Partners
Facility type: First Lien Term Loan & HoldCo Notes
Sponsor: Blue Point Capital
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Delos Capital
Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Wind Point Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sponsor: Monogram Capital Partners
Facility type: Revolver, First Lien Term Loan and Delayed Draw Term Loan
Our Direct Lending team has decades of experience in sourcing, underwriting, and executing senior secured loans in the core middle market. Our capabilities have made us a trusted partner to leading deal sponsors seeking capital and investors seeking access to compelling sources of risk-adjusted return.
We are a leading, long-tenured private credit manager, using a conservative credit process to pursue opportunities across syndicated loans, direct lending, and distressed debt.
Our investment philosophy combines detailed asset risk assessments tied to broader economic trend analysis.
Our integrated global credit platform provides a competitive edge in sourcing, diligence, and execution.