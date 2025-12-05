Private Credit

Invesco Direct Lending select transactions

Our differentiated sourcing network and knowledge of the secular themes and market dynamics shaping the sectors we lend to allow us to identify attractive opportunities as well as efficiently evaluate companies and engage with borrowers on key business considerations.

A1 Garage Door Service

Sponsor: Cortec Group

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Affinity Dental Management

Sponsor: MidOcean Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
American Track

Sponsor: DFW Capital

Facility type: First Lien Term Loan
Associated Spring

Sponsor: One Equity Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Aurorium

Sponsor:  Pritzker Private Capital

Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
BrightPet Nutrition Group

Sponsor: A&M Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Brook & Whittle Ltd.

Sponsor: TruArc Partners

Facility type: First Lien Term Loan
BRUSH Group

Sponsor: One Equity Partners

Facility type: First Lien Term Loan
Capitol Imaging Services

Sponsor: Clearview Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Class Valuation

Sponsor: Gridiron Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
D&H United Fueling Solutions

Sponsor: Wind Point Partners

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Electrical Insulation Suppliers

Sponsor: Audax Group

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Esquire Deposition Solutions

Sponsor: Gridiron Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
FDH Aero

Sponsor: Audax Group

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Gougeon

Sponsor: Iron Path Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Great Day Improvements

Sponsor: Littlejohn & Co.

Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Groundworks

Sponsor: Cortec Group

Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
HASA

Sponsor: Wind Point Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Keg Logistics

Sponsor: Seaport Capital

Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Lamark

Sponsor: TruArc Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
LiveU

Sponsor: The Carlyle Group

Facility type: First Lien Term Loan
M&D Distributors

Sponsor: Gridiron Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Manna Pro

Sponsor: Morgan Stanley Capital Partners

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
MB2 Dental

Sponsor: Charlesbank

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
MicroCare

Sponsor: Blue Sea Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan and Delayed Draw Term Loan
Muth Mirror Systems

Sponsor: Greenbriar Capital Partners

Facility type: Revolver & First Lien Term Loan
Nationwide Marketing Group

Sponsor: Gridiron Capital

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Netrix logo

Sponsor: OceanSound Partners

Facility type: Revolver and First Lien Term Loan
OmniMax International

Sponsor: Strategic Value Partners

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Prime Flight

Sponsor: The Carlyle Group

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Prime Time Healthcare

Sponsor: One Equity Partners

Facility type: First Lien Term Loan
Quantix

Sponsor: Wind Point Partners

Facility type: First Lien Term Loan
Source Logistics logo

Sponsor: Palladium Equity Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Sweeping Corporation of America logo

Sponsor: Soundcore Capital

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Speciality Dental Brands

Sponsor: Leon Healthcare

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Teasdale

Sponsor: TruArc Partners

Facility type: First Lien Term Loan & HoldCo Notes
Transtar Industries logo

Sponsor: Blue Point Capital

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
US Fitness

Sponsor: Delos Capital

Facility type: First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Velocity logo

Sponsor: Wind Point Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan & Delayed Draw Term Loan
Western smokehouse partners logo

Sponsor: Monogram Capital Partners

Facility type: Revolver, First Lien Term Loan and Delayed Draw Term Loan
Invesco Direct Lending

About Invesco Direct Lending

Our Direct Lending team has decades of experience in sourcing, underwriting, and executing senior secured loans in the core middle market. Our capabilities have made us a trusted partner to leading deal sponsors seeking capital and investors seeking access to compelling sources of risk-adjusted return.

  • Incremental debt investments have been excluded, hence the select.

    Transactions shown represent deals for the team from April 2019 through October 2025.  Incremental financings for existing platforms have been excluded.  These should not be considered a recommendation. Logos used with permission.

    While portfolio managers may consider Environmental, Social and Governance (ESG) aspects,  there is no guarantee that the evaluation of ESG considerations will be additive to a strategy’s performance.