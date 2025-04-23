Markt Update

Capital Market Assumptions | 1. Quartal 2025

23. April 2025
2025 I Key Takeaways

Wir haben in den ersten Monaten des Jahres 2025 eine dramatische Neubewertung des Risikos erlebt. Nach den „Befreiungstag“-Zöllen verzeichneten die US-Aktienmärkte den 16. schlechtesten Zwei-Tages-Zeitraum seit 1928.

Der einst unaufhaltsame US-amerikanische Large-Cap-Aktienmarkt hat sich seit der Wahl Trumps am 4. November 2024 schlechter entwickelt als seine globalen Pendants, wobei eine Rotation in Nicht-US-Aktien und „risikofreie“ Anlagen im Gange ist.

Aufgrund der volatilen Handelspolitik ist es für Anleger wichtig, defensiv und flexibel zu sein. Die Risiken der US-Aktienmärkte, wie hohe Bewertungen und Marktkonzentration, werden hervorgehoben.

Invesco Investment Solutions erstellt Kapitalmarktprognosen (CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. 

Diese Schätzungen basieren auf einem Anlagehorizont von zehn Jahren und können als Richtschnur für die strategische Asset-Allokation genutzt werden. Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen.

Unsere CMAs beinhalten:
  • Bemerkenswerte Veränderungen in unseren langfristigen Anlageklassenerwartungen
  • Globale und lokale Marktkommentare
  • Strategische und taktische Aussichten für die Vermögensallokation und Auswirkungen auf die Investitionen
  • 10-Jahres-Analyse der geschätzten Risiko-/Renditeattribution der Anlageklassen

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger.

    Stand der Daten: 31.03.2025 sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

