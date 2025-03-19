Michael Matthews
Michael Matthews ist Co-Head von IFI Europe.
Matthews begann seine Investmentkarriere im Jahr 1994 und gehört dem Fixed Income Team seit seiner Gründung im Jahr 1995 an. Nach anfänglicher Spezialisierung auf die Geld- und Devisenmarktaktivitäten des Teams konzentrierte er sich auf die Märkte für Staatsanleihen und Investment Grade-Anleihen. Seit 2006 ist er als Fondsmanager mit Schwerpunkt auf Investment Grade-Anleihenportfolios tätig.
Michael hat die Associate-Prüfungen der Association for Investment Management and Research (AIMR) bestanden.
Jobtitel: Co-Head of Invesco Fixed income Europe
Für Invesco tätig: 29 Jahre
Erfahrung: 29 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income