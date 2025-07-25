GPR,Anleihen IVSTCQD
Invesco Sterling Bond Fund
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Fund Manager
BSc, ACA
Tom Hemmant ist Fondsmanager für IFI Europe.
Er begann seine Karriere im Jahr 2002 bei PricewaterhouseCoopers. Im Jahr 2005 trat er in das Corporate Finance Team von International Power plc ein, wo er an der Akquisition und Projektfinanzierung von Stromerzeugungsanlagen sowie an Unternehmensfinanzierungsprojekten arbeitete. Er kam 2011 als Kreditanalyst zum Fixed Income Team von Invesco und wurde 2020 Fondsmanager. Er managt die Klimaanleihefonds sowie weitere Unternehmensanleihefonds des Teams.
Tom Hemmant hat einen BSc-Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der University of Southampton. Er ist ein von der ACA zugelassener Wirtschaftsprüfer.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 12 Jahre
Erfahrung 21 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
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