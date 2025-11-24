Insight
市場回調：健康的股市調整，並非泡沫破裂
本文重點
健康調整
我們不認為這次回調是股市泡沫的破裂，而是經過大幅上漲後的健康調整。
政策不確定性
聯準會的強硬言論出乎意料。政策不確定性往往加劇波動。
機會
市場領導地位有可能擴展至週期性板塊、價值導向及中小型股票。
- 自解放日以來上漲38%1，市場對股市泡沫的擔憂加劇。
- 這使上週的回調看起來不可避免。回調集中在超大型成長股。2
- 諷刺的是，許多公司如Netflix、Palantir、Microsoft和Alphabet業績超預期，但股價仍下跌。
- 我們認為這不是商業模式崩壞，而是對高估值的質疑。
- 我們不認為這是股市泡沫破裂，而是經過大幅上漲後的健康調整。
政策不確定性
- 政府停擺引起了大量關注。
- 更大的不確定性來源是聯儲局內部分歧，其言論比投資者預期更為強硬。
- 當官方經濟數據因政府停擺而無法取得時，聯儲局採取較不鴿派立場可能更容易。
- 美國政府終於重新開放，數據發布將恢復。十月和十一月的數據可能會被質疑。
- 這使得已經分裂的聯儲局仍需依賴替代數據來做出十二月的決策。
風險資產的背景仍然有利
投資啟示
- 在復甦階段，我們認為市場領導地位可能擴展至超大型成長股之外。
- 週期性板塊，包括金融業，以及價值導向和中小型股票，可能更有意義地參與。
- 非美元資產有望受益，隨著全球增長穩定和政策差異縮小。
- 我們仍然關注估值，但不認為這是泡沫。
- 我們認為投資者有機會將投資組合定位於更佳估值和週期性曝險。
這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。
投資風險
投資價值和收益將上下浮動（部份或是由於匯率浮動所致），投資者可能無法收回全部本金。