市場回調：健康的股市調整，並非泡沫破裂

2025年11月26日
景順環球市場策略部
本文重點

健康調整

我們不認為這次回調是股市泡沫的破裂，而是經過大幅上漲後的健康調整。

政策不確定性

聯準會的強硬言論出乎意料。政策不確定性往往加劇波動。

機會

市場領導地位有可能擴展至週期性板塊、價值導向及中小型股票。

  • 自解放日以來上漲38%1，市場對股市泡沫的擔憂加劇。
  • 這使上週的回調看起來不可避免。回調集中在超大型成長股。2
  • 諷刺的是，許多公司如Netflix、Palantir、Microsoft和Alphabet業績超預期，但股價仍下跌。
  • 我們認為這不是商業模式崩壞，而是對高估值的質疑。
  • 我們不認為這是股市泡沫破裂，而是經過大幅上漲後的健康調整。

政策不確定性

  • 政府停擺引起了大量關注。
  • 更大的不確定性來源是聯儲局內部分歧，其言論比投資者預期更為強硬。
  • 當官方經濟數據因政府停擺而無法取得時，聯儲局採取較不鴿派立場可能更容易。
  • 美國政府終於重新開放，數據發布將恢復。十月和十一月的數據可能會被質疑。
  • 這使得已經分裂的聯儲局仍需依賴替代數據來做出十二月的決策。

風險資產的背景仍然有利

  • 收益率低3，油價4和通脹預期保持受控5。我們的全球領先經濟指標指向上行。6
  • 美國貨幣政策寬鬆週期已開始。
  • 貨幣寬鬆結合明年的充足財政支持，應有助於美國經濟恢復動能。

投資啟示

  • 在復甦階段，我們認為市場領導地位可能擴展至超大型成長股之外。
  • 週期性板塊，包括金融業，以及價值導向和中小型股票，可能更有意義地參與。
  • 非美元資產有望受益，隨著全球增長穩定和政策差異縮小。
  • 我們仍然關注估值，但不認為這是泡沫。
  • 我們認為投資者有機會將投資組合定位於更佳估值和週期性曝險。

這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。

  • 1

    彭博，2025年11月14日，基於2025年4月8日解放日後的低點至2025年10月28日標普500指數的歷史高點。
  • 2

    彭博，2025年11月13日。彭博「七巨頭指數」在2025年11月10日至11月13日期間下跌了4%。
  • 3

    彭博，2025年11月13日，以10年期美國公債利率為基礎。
  • 4

    彭博，2025年11月13日，以西德州原油現貨價格為基準。西德克薩斯原油是一種產自美國的輕質低硫原油。
  • 5

    彭博，2025年11月13日，基於3年期美國公債通膨損益平衡點。通膨損益平衡點是指名目美國公債殖利率與同期限通膨保值債券（TIPS）殖利率之差所隱含的通膨預期。
  • 6

    景順，2025年10月31日，基於景順專有的全球領先經濟指標，該指標是對經濟成長水準的前瞻性衡量。

投資風險

投資價值和收益將上下浮動（部份或是由於匯率浮動所致），投資者可能無法收回全部本金。

