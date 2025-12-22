景順QQQ 股東投票批准進行現代化

亞特蘭大，2025年12月19日 – 全球領先資產管理公司Invesco Ltd.（紐約證交所代號：IVZ）今日宣佈，景順QQQ ETF的股東已投票通過有關景順QQQ 進行現代化的議案，將其從單位投資信託ETF轉型為開放式基金ETF，並將其管治架構變更為受託人委員會。景順預期QQQ將於12月22日（星期一）開始作為開放式基金進行交易。

作為此次轉型的一部分，景順QQQ的股東將受惠於基金總開支比率從0.20%減至0.18%。此次重新分類亦為景順QQQ提供再投資收益及參與證券借出的機會。此次轉型將不會對QQQ投資者產生任何稅務影響。

景順總裁兼首席執行官Andrew Schlossberg表示：「我要感謝投票支持景順QQQ轉型為現代化ETF模式的股東。我們很自豪能為QQQ投資者提供百分之十的費用削減，同時創造更多靈活性以運用能為投資者帶來更佳成果的工具。這一重要里程碑彰顯了我們旨在致力持續提供卓越產品，並回應客戶的需要。」

QQQ將繼續追蹤納斯達克100指數®，該指數涵蓋納斯達克證券交易所上市的100家最大非金融公司。QQQ進行現代化並不改變Nasdaq與景順之間的特許授權安排條款，亦不改變納斯達克100指數®的行政管理。

景順全球ETF及指數投資主管Brian Hartigan表示：「作為全球規模最大、最知名的ETF之一１，景順QQQ 今天作出里程碑式的重新分類，為投資者提供了更有利的方式以投資於納斯達克100指數®的公司。這符合景順的目標 — 為投資者提供不僅在業績表現上，更涵蓋基金運作各層面的創新ETF。」

現代化的QQQ ETF將繼續作為景順廣受歡迎的Invesco QQQ Innovation Suite的關鍵部分，Invesco QQQ Innovation Suite是提供對納斯達克100指數的獨特及多元化投資的最廣泛ETF組合2。於2020年10月推出，Invesco QQQ Innovation Suite作為創新投資的「一站式平台」，透過十隻各具特色的ETF，讓投資者有機會依據其特定需求與偏好，自訂其對指數的投資。

重要資料：

納斯達克100指數®旨在衡量在納斯達克上市的100家最大非金融公司的表現。無法直接投資於指數。

關於風險﹕

投資ETF涉及風險，包括可能蒙受金錢損失。股份不獲主動管理，且須承受與該等股票類似的風險，包括有關賣空及維持保證金要求等風險。一般經紀佣金適用。基金的回報未必與相關指數的回報一致。基金須承受若干其他風險。有關與投資基金相關的風險詳情，請參閱現行章程。

投資集中於特定行業（例如科技），相比較多元化的投資，面臨更大的風險，且受市場波動的影響更大。

證券借出涉及損失風險，因為借款人可能無法及時歸還證券，甚或根本無法歸還證券。倘若基金無法收回所借出的證券，其可在市場上出售抵押品及購買替代證券。倘若所借出證券的市值上升，而抵押品的價值卻沒有相應增加，則借出證券將為基金帶來損失風險。

景順不提供稅務建議。有關閣下個人稅務狀況的資料，請諮詢閣下的稅務顧問。

本發佈所載資料不構成對任何投資策略或產品的建議，亦不應依賴為作出投資決策的唯一因素。一如所有投資，涉及相關的固有風險，本發佈不應被視為購買任何投資產品的建議，亦不構成對特定投資者作出任何投資策略的建議。

投資者若不確定投資是否適合自身，應在作出任何投資決策前諮詢金融專業人士。投資前請取得並仔細審閱所有財務材料。

作出投資前，投資者應仔細閱覽章程／摘要章程，並仔細考慮投資目標、風險、費用及開支。就此方面及獲取本基金的更完整資料，請致電 800 983 0903 或瀏覽 invesco.com 查閱章程／摘要章程。

Invesco Distributors, Inc. 為景順零售產品的美國分銷商，並為Invesco Ltd. 的間接全資附屬公司。

納斯達克100指數®及QQQ® 為Nasdaq, Inc.（連同其聯屬公司稱為「該等公司」）之商標，並經授權由Invesco Distributors Inc. 使用。該等公司尚未認證產品的合法性或適用性。產品並非由該等公司發行、認可、出售或推廣。該等公司概不就產品作出任何保證，亦不承擔任何責任。

註：並非所有產品、材料或服務均可在所有公司提供。金融專業人士請聯繫其當地辦事處。