香港，2025年12月4日– 景順今日發佈《2026年投資展望》，分享對全球市場的預期及對資產的投資啟示。景順策略與洞察（Strategy & Insights）團隊發佈的《展望》預期，全球股市有望進一步上漲，美國或繼續減息，歐洲、日本及中國則將實施財政支持措施。

景順首席環球市場策略師Brian Levitt表示 ：「懷著樂觀情緒邁向2026年，我們對企業的持續增長充滿信心，對央行政策走向和財政支持感到鼓舞，並謹記在市場趨勢變化中多元配置的必要性。2025年雖充滿不明朗因素，但經濟仍展現韌性且市場錄得強勁回報1。我們相信，全球股市將在新的一年有望繼續上漲，並隨市場主導力量的演變釋放出新的機遇。」

投資主題

韌性十足的經濟與市場為增長重新加速鋪路。我們認爲，穩健的企業及家庭資產負債表以及較以往週期為低的負債為全球經濟的潛在增長奠定了基礎。

海外市場增長強勁。儘管歐元區近年來的增長一直未盡如人意，但區內政策正在轉向正面。德國的財政擴張政策應於2026年年初開始實施。與此同時，儘管面臨外部壓力，但在政策支持下，中國經濟有望保持增長。日本正經歷通脹的結構性回升，這有助於推動消費隨名義工資的增長而上升，由此形成良性循環，繼而推升名義增長。

在向高質素增長轉型過程中，中國或會繼續通過有針對性的舉措促進經濟發展。我們預計，鑑於寬鬆的貨幣政策及財政刺激有望拉動基建投資並擴大內需，2026年中國經濟增長仍有望接近5%。「十五五」規劃亦強調，通過擴大國内消費群體並鞏固中國在人工智能與高科技製造等創新領域的領導力，以實現高水平自立自强。

私募信貸提供多元化。隨著風險環境更加溫和、增長改善、通脹企穩和美國貨幣政策放寬，私募信貸有望造好。對於尋求傳統信貸以外多元化收益來源的投資者而言，私募信貸仍是一個具吸引力的選擇。

新興市場繼續釋放強勁訊號。各國央行政策出現分歧，推動美元下跌。美元偏軟加上全球增長改善、新興市場通脹壓力減輕，都將利好明年新興市場資產表現。此外，聯儲局2026年的預期減息亦有望為新興市場央行創造進一步減息的空間，從而刺激內需，提振股市。

投資者尋求減少人工智能(AI)集中風險，促使更廣泛的市場參與。AI主題內部的大型企業估值已然偏高，促使投資者考慮調整部署，從而管理集中風險。與此同時，經濟從週期中期放緩後的重新加速為更廣泛的市場參與及以週期為導向的行業發展奠定基礎。

投資啟示

Levitt表示：「當前宏觀經濟環境支持我們偏重非美國資產，我們相信，美國利率下降，以及歐洲、日本和中國擴大政府支出，應有助提振全球經濟，帶領全球經濟走出經濟週期的中期放緩。」

股票方面，近來數年，全球股市回報一直由人工智能主導。隨著集中度達致數十年來高位，我們傾向於調整組合部署，於市場上尋求有望受惠於全球增長改善的相關機會。受全球增長回暖及盈利前景向好支持，美國以外的已發展市場提供更具吸引力的估值及更大的市盈率擴張潛力。縱觀各個地區，新興市場估值最具吸引力，但表現將出現顯著差異。我們亦重點關注其他估值更具吸引力的AI機會，尤其是中國科技股。

固定收益方面，美元下跌和通脹壓力紓緩帶動財政前景造好，故而利好新興市場當地貨幣債券。隨著實質孳息率下降（儘管有望隨著增長反彈而上升），已發展市場政府債券吸引力下降。投資級別信貸依然緊縮但保持穩定，歐洲市場提供具吸引力的機會。高收益信貸受增長改善及違約風險低企支持，我們因應略微偏向美國高收益信貸。

貨幣方面，隨著聯儲局減息，美元或會走軟，這有利於日圓及英鎊等已發展市場貨幣，以及擁有正面利差且基本因素向好的新興市場貨幣。另類投資仍具吸引力，私募信貸提供了多元化機會，受普及率上升和利好的條件支撐，加密貨幣亦有望隨其他風險資產錄得理想表現。工業金屬有望受惠於全球增長加速及美元下跌，但鑑於通脹保持穩定，貴金屬的上行空間有限。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示：「中國及其他亞洲市場在2025年已展現強勁表現，多個資產類別有望在2026年延續這一勢頭。在政策支持利好、基本面持續改善的背景下，亞洲市場為投資者提供了具吸引力的多元化配置及調整組合部署的投資機會。」