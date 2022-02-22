雖然亞洲國家已規劃 2030 年前大幅增加再生能源容量，但部分國家電網基礎建設的設計無法容納變動性再生能源輸出。中國與印度似乎正朝各自的 2030 年目標邁進，但電網限制可能會阻礙再生能源發電加速發展，導致無法完全滿足需求，而印尼和馬來西亞等其他國家則持續落後最初的目標。電網升級、負載分配和儲存容量可能都是此地區必須突破的問題，之後再生能源發電量才能提高佔比。

2.在邁向淨零排放的道路上，政府與企業可相輔相成，分別由上而下、由下而上採取行動



此地區的國家確實皆處於經濟發展的不同階段，而未來邁向淨零排放的途徑，都將明顯取決於經濟成長模式，不論是出口導向型或仰賴消費與服務的經濟體皆然。此外，亞洲政府透過由上而下 (政策帶領) 的規劃或採取由下而上 (私部門驅動) 的做法來實現淨零目標，箇中手法都將會截然不同。

以中國為例，主席習近平宣佈遠大的碳中和目標 (碳排放量 2030 年達高峰，並於 2060 年實現淨零排放) 後，政府已快速在能源政策、產業政策和建築與交通等領域採取行動，進而抑制碳排放量。此外，中國高碳排產業多屬國營企業 (SOE)，因此這些公司貫徹國家策略與政策時，意志力會更強、也更穩定。另一方面，民間企業可能要等到政策擴及產業和公司層級才會開始有所回應。

相對而言，日本則是由私部門引領前進。在 2019 年中，20 家日本公司簽署一份請願書，提倡加速能源電網轉型，以期提振全球競爭力。他們呼籲政府調高再生能源發電的比重目標：他們建議在 2030 年前，日本至少要有 50% 的電力是來自再生能源，而非之前訂定的 22-24% 目標。7截至 2021 年 7 月，超過 60 家日本公司已加入 RE100 倡議，承諾所用電力將全面採用再生能源。8



在上市公司的永續性相關揭露事項方面，主要亞洲交易所也開始帶頭變革。香港交易所 (HKEX) 已經連續五年要求香港上市公司發佈 ESG 報告，9發行機構的 ESG 資料在碳排放、碳密集度等領域，都必須依循「遵守或解釋」原則。10同樣的，新加坡交易所 (SGX) 現也規定自 2022 財政年度起，所有發行機構都得依據「遵守或解釋」原則，在永續性報告內提供氣候報告，以符合氣候相關財務揭露工作小組 (TCFD) 的建議。11這類法規已刺激亞洲改善氣候相關揭露事項，我們相信這是邁向淨零排放並達成目標的必要措施。



3.開發遵循國際準則的地區性分類標準



在兩大領域訂定分類標準，對於亞洲實現淨零排放有極大助益。第一是制定產業特定指引，將商業活動分成三大類：環保、轉型中或非環保。第二則是針對企業永續性相關報告，制定清楚的指南。細節可能會有差異，但「不造成重大傷害」、營收使用門檻和整個地區定義明確且一致的環境目標這類整體原則，將有助於取得共識。

中國人民銀行 (PBoC) 和歐盟執委會去年 11 月攜手發佈《共同分類目錄》(CGT) 正是一項突破性創舉。此 CGT 是首次針對中國與歐盟的分類標準進行對照與比較，首先說明氣候變遷緩解議題，之後則對照雙方分類標準內的所有活動，尋求共通點。東協國家的地區分類標準也於 11 月推出，之後將是引導資金流向轉型與氣候變遷緩解活動不可或缺的一環。



景順淨零排放投資框架套用至亞洲固定收益

景順運用本公司淨零排放投資框架，比對 J.P. 摩根亞洲信用指數 (JACI) 內 565 家發行機構 (圖 4)。雖然亞洲上市公司目前的遵循程度相當低，但情勢正快速改善，亞洲公司近年承諾淨零排放目標的數量呈爆炸性成長 (圖 5)。