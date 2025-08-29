「在政策處於緊縮區域的情況下，基準展望及風險平衡的變化可能值得我們調整政策立場。」 —聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）

這是鮑威爾於傑克遜霍爾政策演講中最重要的一句話和訊息，而我認同他的觀點。

聯儲局主席鮑威爾表示，由於新的風險已經顯現，當局正在轉向更寬鬆的立場。

對此，我表示同意，因為很明顯的一點是，勞動力市場或至少勞動力需求正在放緩，而聯儲局一直採取緊縮政策立場。

我認為，聯儲局現在更加擔憂就業數據逐漸疲弱——7月非農業就業人數僅增加了73,000人，低於預期的110,000人。1

就業數據的放緩程度「遠比一個月前所預期的情況更加嚴重⋯⋯若這些風險成為現實，可能迅速以裁員激增和失業率上升的形式反映出來。」

因此，雖然鮑威爾沒有明確表示聯儲局將在9月減息，但他為減息設下了較低的門檻。

近期由關稅引起的價格壓力被視為是暫時性的

我留意到市場持續擔心與關稅相關的通脹，以及未來幾個月的變化。但現實是，近期由關稅引發的價格壓力被視為暫時性的，通脹預期相當穩定。

例如，美國債券市場反映出市場信心，1年期、3年期及5年期盈虧平衡通脹率仍維持穩定。我認為，這是一個積極的訊號。這些穩定的通脹預期顯示，聯儲局可能會採取行動來抵消美國經濟的任何疲弱。

投資啟示

我完全同意鮑威爾在傑克遜霍爾會議上所表達的觀點，預期聯儲局很大機會將在9月減息，並在年底前至少再減多一次。

隨著聯儲局更加貼近市場對放寬政策的預期，這對風險資產來說是一個正面的發展。在此環境下，我不建議與聯儲局的立場逆向而行。

部分觀點來自Brian Levitt