2025年年中投資展望 - 亞洲固定收益：新興市場

儘管2025年4月亞洲硬貨幣及當地貨幣主權債券市場劇烈波動，但拋售未見持續，市場迅即反彈。2025年5月中旬，亞洲硬貨幣主權及類主權債券息差已回落到3月底的水平，接近過去五年的最低水平（圖1）。

目前亞洲新興市場信貸基本因素的估值具有一定優勢，因為中國及其他亞洲國家已進一步推出刺激政策，以抵銷貿易戰可能帶來的下行衝擊。亞洲一眾央行亦紛紛放寬貨幣政策。此等利好政策以及區內仍然穩健的基本因素，令信貸息差維持在較低水平。

然而，我們認為，受近期的地緣政治影響，市場風險已上升。儘管美國「解放日」所宣佈的關稅稅率大致上會在三個月後實施，但全球投資開支經已備受打擊，其態勢亦將持續。美國經濟增長出現放緩跡象，預計未來幾個季度聯儲局將需要在同時避免經濟衰退及抑制通脹上升的之間取捨。只有在關稅戰的初步影響消散以及未來幾個月回顧性數據發佈後，我們才能更清楚了解亞洲各經濟體的實際表現。我們幾可肯定有關數據將會疲弱。