Insight
聯邦公開市場委員會12月會議：最後一次？
- 聯儲局將基準利率下調25個基點至3.5 - 3.75%，符合市場預期。
- 這項決定並未獲得一致同意，有三位成員提出異議。在隨後的政策聲明中，聯儲局對未來是否維持寬鬆立場態度含糊。
- 2026年下調利率的「點陣圖」預測保持不變，明年預期將再減息一次。
未來減息前景
- 政策聲明與主席鮑威爾的講話都強調聯邦基金利率目前接近聯儲局的中性估計。
- 只有勞動力市場條件嚴重惡化，未來才有可能繼續減息。
- 我預期，勞動力市場的疲軟將維持到關稅的傳導效應被全面吸收為止。
- 關於通脹風險，鮑威爾對關稅相關通脹持續的可能持樂觀態度。
- 除了減息，聯儲局還公佈了其資產購買的變更。
- 聯儲局計劃恢復購買短期美國國債。這可能對孳息率施加下行壓力。
- 我正密切關注迫使聯儲局減息的政治壓力。
- 由特朗普委任的聯邦公開市場委員會成員Stephen Miran投票支持減息50個基點。總統特朗普很快抱怨稱，25個基點的減息幅度不夠大。
- 特朗普提到，他將與聯儲局主席的潛在候選人會面，鮑威爾計劃於2026年5月15日退任。
投資啟示
- 雖然聯儲局已經表明未來減息次數可能減少，但我認為經濟將保持充足抗跌力。
- 《大而美法案》預計將推動明年的經濟增長，而且動力可能比預期更為強勁。
- 美國股市：我預計美國股市將在2026年繼續走高，而其中市場領跑者的數量將會增加。
- 中小型股：聯儲局減息，加上美國名義增長改善，有利於中小型股。
- 美元：聯儲局減息可能進一步壓低美元匯率。雖然大多數主要央行已經結束其減息週期，但聯儲局繼續實施寬鬆。
- 新興市場資產：美元貶值往往利好新興市場股票及當地貨幣債券。
這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。
投資風險
投資價值和收益將上下浮動（部份或是由於匯率浮動所致），投資者可能無法收回全部本金。