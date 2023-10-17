以色列與加沙之間正在上演一場鬧劇，我們對受此影響的民眾深表同情。

總體而言，戰事擴大並非沒有可能，但這不是基本情境。大部分國家都有強烈意願阻止其演變為全面的區域性戰爭，因此市場一直預期衝突將得以控制。

我們相信，是次衝突可能不會對金融市場造成過多影響，石油價格亦不太可能持續升至100美元／桶以上。

對市場的影響

衝突爆發後，市場情緒迅速轉向避險。



最初數日，金價上漲，美國國債孳息率下跌，市場轉而預期聯儲局會稍微放寬政策。

美國股市因債券孳息率下跌而上行，成長股領漲。戰爭最初導致以色列股市下跌7%，但此後價格企穩。1

以色列10年期政府債券孳息率初步上升約30點子至4.58%，但隨後跌至4.06%（遠低於戰爭爆發時）。2這看上去似乎不太正常，但可能是受美國國債孳息率下跌的影響（國債被視作避風港）。

倘若戰事擴大並且持續更長時間，我們預期以色列股票及謝克爾會進一步走軟，而且不出意外，當地政府債券孳息率將有所上升。

就整個中東地區而言，隨著戰爭推動油價上漲，我們預期沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾及科威特等國的股市將錄得升幅。而另一方面，黎巴嫩股市（截至目前僅下跌3.4%）則可能因衝突升級而受到負面影響。3

整體而言，我們認為以巴衝突屬於區域性衝突，一般不會對金融市場產生重大影響。

我們預計，戰爭不會改變主要經濟體的增長軌跡，亦不會令聯儲局更趨鷹派。

我相信，聯儲局反而可能因有關風險加劇的預期而於未來放寬緊縮幅度。

石油前景

可能影響全球市場的一個經濟風險就是油價可能進一步上漲。石油初期飆漲4%，但此後有所放緩。4

美國當局一直對伊朗繞開美國制裁進行石油出口視而不見，但這一情況可能會發生改變。

華盛頓方面無疑會加強對伊朗石油的制裁，因此可能進一步擠壓已經緊絀的全球供應。

儘管將伊朗石油剔除出市場可能推動油價上漲，但我相信單單是沙特阿拉伯便可增加產量，並且可在不違反現有額度或與OPEC+進行協商的情況下填補空缺。

儘管沙特阿拉伯及OPEC國家有理由希望油價漲至80美元／桶以上，但石油生產國並不希望看到需求中斷或對替代性能源的使用加速，倘若油價在較長時間裡突破100美元／桶，這無疑會變為現實。

短期之內，受貿易差影響，新興市場資源豐富的地區（如拉丁美洲、南非及海灣合作委員會）有望跑贏新興市場亞洲。

地緣政治前景

局勢仍不甚明朗，但可以確定的是以色列即將發動地面進攻。

隨後的入侵加劇了戰爭從加沙地帶向更廣泛地區擴散的風險，真主黨及伊朗等更多地區亦有可能被捲入其中。

誠然，衝突轉移是一個潛在的情境，但我們相信可能性不大。

歷史先例

市場應當會朝著過去20年而不是早前數十年以色列、加沙或黎巴嫩相關衝突下的劇情發展。

歷史往往顯示，投資者無需對軍事衝突反應過度。

在以往的六次衝突中，市場有五次於戰爭初期經歷大幅下跌，但隨後一年便錄得反彈。

惟阿富汗戰爭是一個明顯的例外，因為當時美國已陷入經濟衰退。