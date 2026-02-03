凱文·沃什(Kevin Warsh)獲提名出任下一任聯儲局主席

凱文·沃什(Kevin Warsh)是誰？

沃什於2006年至2011年出任美國聯邦儲備委員會理事會成員，至今仍是美國貨幣政策及宏觀金融領域的重要人物。其政策制定經驗——包括金融危機期間在聯儲局任職，以及擔任美國前總統喬治·W·布殊的高級經濟顧問——有助他在聯邦公開市場委員會（FOMC）中贏得同僚尊重。此外，沃什曾於摩根士丹利出任併購（M&A）及資本市場執行董事。

為何獲得提名？

沃什結合白宮經濟顧問經驗、貨幣政策專業知識及豐富的資本市場背景，使其成為聯儲局主席的有力人選。從美國總統特朗普的角度看，沃什的背景具備兩項優勢：（1）在金融市場中具備高公信力；（2）有較大機會獲得參議院認可。而在政策層面，沃什的觀點與白宮立場相當一致。他近期主張下調政策利率，符合特朗普的降息取向。

對貨幣政策有何影響？

沃什在聯儲局任內被視為較為「鷹派」，曾於2008年全球金融危機期間，因憂慮通脹風險而反對減息。表面上看，其過往貨幣政策紀錄似乎與特朗普希望降低利率的立場存在分歧，但近月其語調已有所轉變。

目前，沃什支持於2026年進一步放寬政策，認為生產力提升可在不推高通脹的情況下帶動美國經濟增長。他主張加強聯儲局與美國財政部之間的協調，並認為可運用聯儲局資產負債表協助應對樓市負擔能力問題——這亦是特朗普政府的重要政策重點。沃什亦表示有意更新聯儲局的經濟預測方法。因此，在沃什領導下的聯儲局，可能會採取較以往更具前瞻性的貨幣政策取向，而非近年偏重回溯數據的政策模式。

對金融市場有何影響？

金融市場初步將沃什的提名解讀為偏鷹派。在特朗普公布提名後，美國國債息率上升、美元走強、金價急挫，股指期貨下跌。1

然而，從中長期來看，我們認為沃什未必如市場目前預期或其過往行動所顯示的那樣鷹派。其政策背景及曾於聯儲局任職的經驗，有助維持央行獨立性及金融體系穩定。這或有助於穩定通脹預期及美國借貸成本。其私人市場經驗，可能推動進一步的銀行業監管放寬，為信貸擴張及美國經濟增長帶來利好因素。我們認為，在沃什出任聯儲局主席的情況下，一個政治上獨立、對市場友好的聯儲局，將有利於股市表現。



