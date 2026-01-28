日本長期國債孳息率急升及其投資啟示

摘要

日本首相高市早苗提出減稅的同時大幅增加政府開支，引發債券投資者憂慮。10 年期日本國債孳息率由 1 月 16 日的 2.18% 升至 1 月 20 日的 2.35%1，對這個一向被視為全球最穩定及安全的資產類別之一的日本國債而言，屬於大幅波動。高市首相於 2026 年推動經濟再通脹的政策，對日本股票及日圓有利，但對日本國債則構成壓力。

詳細分析

在民意高企的情況下，高市首相於 1 月 19 日晚上宣布解散眾議院，冀望藉即將舉行的大選鞏固政治支持。

同時，她公布選舉承諾，提出未來兩年將食品消費稅由現行的 8% 調降至零。該措施每年預計減少約 5 萬億日圓的財政收入，相當於日本 2024 年國內生產總值(GDP)的 0.8%左右2。由於當局未有交代相關減免的資金將如何填補，市場普遍認為政府將增加發債彌補缺口。此外，外界亦認為臨時性的食品減稅措施一旦實施，兩年後在政治層面上難以逆轉和恢復。。

若減稅最終成為永久措施，日本的財政狀況將進一步承壓。目前日本政府總債務已於 2025 年底達至 GDP 的 229.6%3。對日本財政前景的憂慮推動長期孳息率上行，而更高利息支出上升亦會反過來加劇財政壓力。

展望

目前，高市首相撤回減稅建議的可能性不高。市場焦點將轉向日本財務省或日本央行可能推出的穩定措施，包括由財務省回購長年期國債，以及日本央行調整量化緊縮步伐。若日本央行在 1 月 22 至 23 日的貨幣政策會議上決議放慢縮表速度，這或有助穩定日本國債市場，但同時增加日圓進一步貶值的風險。

展望未來，2 月 8 日舉行的眾議院選舉結果將成為關鍵變數。當政治架構及政策方向於選舉過後變得更明朗，日本國債市場有望逐步趨於穩定。

投資啟示

我們對日本股票的看法仍然正面。2026 年在通脹壓力紓緩及實質工資回升的支持下，日本經濟有望在內需帶動下復甦，為日本股市表現提供良好環境。與債券投資者形成對比的是，股票投資者普遍對日本政府解散眾議院及刺激經濟的政策反應正面。

相對而言，日本國債的投資風險正在上升，我們保持較審慎立場。至於日圓，我們維持原有觀點，認為隨着日美息差收窄，日圓仍具升值潛力，反映市場預期美聯儲減息及日本央行逐步政策正常化。

投資風險

