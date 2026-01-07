美國與委內瑞拉地緣政治發展的投資啟示

美國總統特朗普宣佈，在總統馬杜羅被捕後，委內瑞拉將暫時由美國接管，美國石油公司預計將進駐並重建該國嚴重惡化的能源基礎設施。然而，這過程可能需要一段時間。

市場反應

鑑於委內瑞拉在當前能源格局中所佔比重相對較小，預計上周末的事態發展不會對全球宏觀環境或市場產生顯著的短期影響。

這也是為何油價、美國股指期貨以及其他宏觀資產未出現明顯波動。

委內瑞拉擁有約全球17%的石油儲量，曾在1970年代每日產350萬桶，但去年每日產量已降至約110萬桶（如圖）。1

專家警告，即使有美國的大規模投資，短期內產量也不太可能顯著提升。

投資啟示

這次事件帶來的主要啟示是，地緣政治不確定性已成為宏觀環境的不可忽視的部分，這應繼續支撐在市場高波動性下對貴金屬的需求。

儘管2025年底白銀表現優於黃金，但我相信黃金可能重新確立其作為首要地緣政治對沖工具的地位，並相對白銀出現反彈。

此外，市場預期特朗普政府將增加美國國防開支，這將進一步加大美國國債長端走峭的壓力。