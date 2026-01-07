Insight

美國與委內瑞拉地緣政治發展的投資啟示

2026年1月7日
趙耀庭
亞太區環球市場策略師(日本除外)
What are the investment implications of the latest US-Venezuela geopolitical developments?

美國總統特朗普宣佈，在總統馬杜羅被捕後，委內瑞拉將暫時由美國接管，美國石油公司預計將進駐並重建該國嚴重惡化的能源基礎設施。然而，這過程可能需要一段時間。

市場反應

鑑於委內瑞拉在當前能源格局中所佔比重相對較小，預計上周末的事態發展不會對全球宏觀環境或市場產生顯著的短期影響。

這也是為何油價、美國股指期貨以及其他宏觀資產未出現明顯波動。

委內瑞拉擁有約全球17%的石油儲量，曾在1970年代每日產350萬桶，但去年每日產量已降至約110萬桶（如圖）。1

專家警告，即使有美國的大規模投資，短期內產量也不太可能顯著提升。

投資啟示

這次事件帶來的主要啟示是，地緣政治不確定性已成為宏觀環境的不可忽視的部分，這應繼續支撐在市場高波動性下對貴金屬的需求。

儘管2025年底白銀表現優於黃金，但我相信黃金可能重新確立其作為首要地緣政治對沖工具的地位，並相對白銀出現反彈。

此外，市場預期特朗普政府將增加美國國防開支，這將進一步加大美國國債長端走峭的壓力。 

圖：委內瑞拉石油儲量巨大，但在全球產量中所佔比重相對較小
資料來源：Energy Institute, BP Statistical Review of World Energy。截至2024年的年度數據，2026年1月5日。 

儘管美國聯儲局仍在釋放進一步減息的訊號，長期債券面臨來自政府加大財政支出的通脹衝擊。基於這些原因，我仍偏好於股票而非固定收益。

亞洲市場即時反應溫和，投資者已基本消化週末的事態發展。

北亞方面，市場仍聚焦於AI投資增長帶來的結構性利好，未受地緣政治憂慮影響。

此外，亞太區為重要的石油淨進口地區。美國再次推動委內瑞拉提高石油產量亦可能會降低原油價格，抑制區內通脹。

這些因素或會為亞洲各國央行提供進一步放寬貨幣政策的空間，而這歷來有利於股價上漲。

 

投資風險

投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。

  • 1

    路透社，截至2026年1月5日。

