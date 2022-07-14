中國固定收益的可持續投資：主要的投資主題是甚麼？
本文是由四部分組成的博客系列的第三篇博客，從固定收益角度清楚闡明中國存在的主題性投資機會。我們認為，透過行業偏重及單一發行人的挑選，可在投資範疇中體現以下的長線ESG主題性投資。
- 清潔水源及生物多樣性
清潔水源是中國主要的投資主題之一，全國國家控制的水域地表水質優良（I、II及III類）水體比例由2015年的66%上升至2020年的83%1。在中國的固定收益領域，許多地方政府融資平台(LGFV)在改善供水和水衛生以及城市城鎮化的廢物管理上扮演著舉足輕重的角色。我們看好制定明確政策目標的發行人，因為政府會大力支持，從而確保發行人財政穩健。
減少水污染及提高水質是中國實現生物多樣性的關鍵支柱之一，重新造林目標亦是其一。此外，去年在昆明舉辦的COP15生物多樣性峰會宣佈成立昆明生物多樣性基金2，中國在改善發展中國家的生物多樣性上發揮重要作用。
- 社會導向型
脫貧已成為中國經濟轉型成功的關鍵之一。過去四十年，中國帶動環球四分之三的極度貧困人口擺脫貧困(圖 二)3。我們投資範疇中的許多地方政府融資平台在棚戶區改造，提供社會房屋上發揮著不可或缺的作用。
共同富裕亦促進基本公共服務均等化及擴大中等收入群體規模4。此推力將利好支持本地中小企業的發行人、與消費相關的發行人，以及對達致共同富裕最為關鍵的來自中國發展較為落後地區的發行人
3. 清潔能源
我們認為清潔能源價值鏈有投資機會。許多發行人均為推廣清潔能源的代表，比如：環球電池生產商及電動汽車製造商。此外，採用清潔能源的發行人，特別是大型電力用戶，在加速推動國家清潔能源轉型上亦舉足輕重。
例如，中國科技行業在搭建數字經濟綠色及能源效率數據中心方面發揮著關鍵的作用，到2030年或之前5，數據中心預計會佔中國總用電量的4%。其中兩家科技巨頭已發行首批可持續發展債券，集資所得款項用於上述用途。
4. 由上而下驅動的淨零排放轉型
正如之前關於淨零排放的博客（亞洲淨零排放文章）中所討論的，與中國「30·60」碳目標的契合度將主要是由上而下驅動。國有企業將會在營運上配合國家的淨零目標。
因此，我們發現能源、公用事業及鋁等重大碳排放行業的國有企業發行人制定支持中國實現淨零排放的目標。這將推動國有及私營企業加強披露氣候政策及制定碳目標。中國的固定收益投資範疇與脫碳目標保持高度一致，可藉選擇投資主題及單一發行人實現目標，這是關鍵的投資啟示。
5. 可持續城市及基建
城鎮化是中國主要的大趨勢之一，2021年城鎮化率達到64.7%6。從農村遷往城市及城區改造的雙重動力已帶動中國房地產市場的發展。市場大力推動綠色建築蓬勃發展，從國際認證中亦可見一斑。美國綠色建築委員會認可中國為2021年獲授予LEED（能源與環境先導設計）綠色建築項目認證最多的國家（美國以外）7，獲認證的LEED總面積逾1,400萬平方米8。
可持續城市需要可持續交通基建配套。對於淨零排放路徑，合理的交通運輸系統需要可持續的交通接駁點，在此方面，電動巴士及地鐵系統發揮著關鍵的作用。中國的城市軌道交通長度大約佔世界的四分之一9。在投資範疇內，我們察見投資於主要城市的地鐵發行人的機會。
6. 可持續金融
我們認為，要將可持續金融貸款擴大至實體經濟，幫助減少碳排放，中國金融機構扮演重要角色。去年11月，中國人民銀行推出向金融機構提供低息貸款的扶持措施，包括按貸款本金的60%提供資金支持，利率為1.75%10，期限1年。截至2022年5月，中國人民銀行支持金融機構發放綠色低碳貸款總額達人民幣2,300億元，帶動年度二氧化碳排放量減少4,780萬噸11。
7. 適應氣候變化
適應氣候變化是中國的國家重點任務之一，建設氣候適應能力與緩解氣候變化並肩而行。焦點領域包括保護海岸地帶、農業、土地及水。重新造林是中國「五年計劃」貫徹始終的目標之一。從2010年到2020年期間，中國已將720萬公頃的邊遠農田轉化為森林及草地。截至 2020 年底，中國森林面積達到 2.2 億公頃，森林覆蓋率達到 23%，森林碳儲量接近 91.9 億噸。 12
中國努力不懈推動可持續發展，故我們認為當前的投資主題可能不斷演變，或會催生新的投資主題及機會。景順固定收益是一個紮實的全球性平台，本地專業知識豐富，致力於籌劃長線的ESG投資主題，與投資者攜手踏上ESG投資旅程。
