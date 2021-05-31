人生不同階段的財務目標及規劃
不同人生階段
各式投資種類
不同人生階段
人生不同階段的財務目標及規劃
在人生的不同階段，會有不同的財務需要:
財富規劃以實現你的財務目標
- 當我們希望確保擁有足夠的財富覆蓋開支時，財富管理這概念就派上用場。
- 與此同時，我們希望為自己和下一代累積財富。
- 請謹記，當我們進行財富規劃時，通脹是一個重要的考慮因素！
如何跑贏通脹?
通脹是甚麽?
有説「 這世上除了死亡和交稅外，沒有甚麼是確定的」。時至今日，除了死亡和交稅，通脹也加入行列 ，成為人生無法逃避的一部分。
|平均年通脹率 (自1980年代至今)
|中國
|5.1%
|香港
|4.2%
資料來源: https://tradingeconomics.com , 截至2020年。
從1986年到2020年，中國的通貨膨脹率平均為5.1％。從1981年到2020年，香港的通貨膨脹率平均為4.2％。
假設今日買一份漢堡套餐需要40港元，年通脹率為4%。 明年，同樣的漢堡套餐就貴了4%，即41.6港元。這看起來不多，對吧？
力求跑贏通脹及累積財富
為了跑贏通脹和累積財富，可以考慮進行投資。
準則 : 回報有望跑贏通脹的投資。
廣為人知的一些投資選項:
注意事項：
想透過投資抗衡通脹，投資者需持長缐投資的眼光。 投資市場不時會經歷波動。 實際上，你可直接投資於股票及債券，或透過互惠基金投資於這些資產類別。
各式投資種類
了解不同的投資種類
股票
- 投資者若買入一間公司的股票，實質上擁有了該公司的一部分。
- 股東或可獲取股息。
股價為何會上下浮動？
- 如果市場對某股票的需求高過其供應 => 其股價就會上升，反之亦然。
- 影響股價的因素（供應／需求）包括企業盈利及市場情緒。
債券
- 當一間公司／政府發行債券時，代表該公司／政府已同意於既定日期償還本金及利息。
- 債券投資者實質上是借錢給發行人。
- 部分債券投資者的目標是賺取定期收益，其他則是為了透過交易獲利。
債券價格為何會上下浮動？
|因素
|如何影響債券價格？
|利率
|當利率下降時，債券變得更為吸引 - 債券價格便會上升，反之亦然。
|市況
|當市場處於避險狀態時，資金一般會從股票向債券轉移，從而推動債券價格上升。
|信貸評級
|
穆迪及標準普爾等評級機構會給予債券評級。
互惠基金
甚麼是互惠基金?
互惠基金將投資者的資金整合起來，投資於一籃子的股票、債券或其他資產。 基金經理負責選擇相關投資。
互惠基金的種類?
|互惠基金
|相關投資
|目標
|股票基金
|投資於一籃子股票。
|一般是為了長期資本增值。
|債券基金
|一般投資於由政府或企業發行的債務證券。
|一般是為了賺取收益。
|
平衡／多元
|投資於一籃子股票、債券和／或貨幣市場工具。
|一般是為了同時達致安全、收益和適度的資本增值。
|
貨幣市場基金(MMF)
|MMF是一種投資於現金及短期債務證券的基金，被視作是風險最低的投資之一，在產生收益的同時具備高度流動性。
|通常被投資者用作管理現金或短期存款。
|交易所買賣
基金(ETF)
|投資於通常追踪相關指數的一籃子證券 — 例如股票、債券及商品。
|一般是為了追踪特定指數的表現。
投資互惠基金的好處
|好處
|管理
|
專業的管理層團隊通常包括基金經理及研究分析師。
值得留意的是，互惠基金會收取管理費以支付營運成本。
|流動性
|基金的流動性更高，因其波動性較單一證券為低。
|多元化
|可在個人投資者負擔能力的基礎上，分散部署或接觸到更多種類的投資。
|規模效應
|
互惠基金可憑藉買入及賣出的規模優勢，幫助投資者減低交易成本。
當你買入一隻互惠基金（包含20至50隻證券），你可以在實現多元化投資的
投資涉及風險。在投資之前，請仔細檢查所有財務資料。互惠基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。