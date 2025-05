Notre processus d’investissement est très souple lorsqu’il s’agit de s’adapter aux besoins de nos investisseurs. Le domaine dans lequel nous nous démarquons est celui de l’intégration des facteurs ESG. Outre l’expertise ESG et la capacité à gérer une quantité impressionnante de données, l’intégration ESG se résume aussi, en fin de compte, à la construction de portefeuille.

Nous avons développé un processus en deux étapes particulièrement intelligent pour intégrer l’ESG de la manière la plus transparente possible. Il permet de démêler les facteurs ESG et de rendement, facilite la budgétisation des risques ESG et permet une analyse d’attribution précise. Nous intégrons l’ESG aussi bien dans une variété de fonds standards que dans des comptes dédiés assortis d’une personnalisation particulière.