Invesco Solutions

La gestion de portefeuille devient de plus en plus difficile. Les marchés deviennent plus complexes, la technologie progresse et les flux d'informations quotidiens se multiplient, ce qui est source de confusion. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des investissements alternatifs pour honorer leurs engagements et réduire la volatilité.



Pour les y aider, nous avons développé une solution technologique exclusive de pointe, Invesco Vision. Invesco Vision est une plateforme cloud de gestion, de recherche et d’analyse de portefeuille. En identifiant les facteurs de risque et de rendement, Vision permet de mettre au point des stratégies d’investissement optimales. Vision vérifie la résistance des portefeuilles au moyen de scénarios de crise hypothétiques et interactifs, afin de déterminer l’impact des différentes variables sur les performances des investissements à l’instant T.

Nos professionnels expérimentés de l’investissement collaborent avec nos clients afin de mettre au point des solutions sur mesure qui aident les investissent à atteindre leurs objectifs d’investissement. En parallèle des analyses Vision, nous mettons l’accent sur les résultats afin de développer un large éventail de solutions sur mesures répondant aux attentes des investisseurs.



Pour ce faire, nous offrons des conseils en matière d’allocation stratégique et tactique du capital, pour choisir les meilleures sociétés de gestion sur les marchés cotés et les marchés privés. Nos proposons également des solutions indicielles, nous accompagnons nos clients dans la gestion des passifs, les aidons à prendre en compte les exigences réglementaires et nous nouons avec eux des partenariats stratégiques.



Lors de la construction et de l'optimisation d’un portefeuille, Invesco Vision étudie :