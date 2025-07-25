Jason Martin est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Global Debt d’Invesco. Il se consacre aux taux des marchés émergents et aux taux de change.

Jason a rejoint Invesco lorsque cette dernière a fusionné avec OppenheimerFunds en 2019. Il a débuté sa carrière chez OppenheimerFunds et dans le secteur des services financiers en 2012. Avant d’occuper son poste actuel, Jason a exercé plusieurs rôles au sein de l’équipe Global Debt, d’abord comme trader intervenant sur tous les marchés obligataires et de change, puis en tant que stratège de portefeuille axé sur les marchés émergents, tant en devises locales qu’en devises fortes. Auparavant, il a exercé comme assistant commercial au sein du Global Trading Desk pendant trois ans.

Jason Martin est titulaire d’une licence de l’Université de Caroline du Sud. Il détient la certification Chartered Financial Analyst® (CFA) et est membre de la CFA Society of New York.