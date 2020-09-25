Global focus
In den Strukturwandel investieren

Mit unserer Global Focus Strategie in die Zukunft investieren

Randall Dishmon, Senior Portfolio Manager, Global Equities

Wer mir in den 20 Jahren, die ich jetzt in der Finanzindustrie tätig bin, begegnet ist, weiss, was ich von Labels halte, wenn es um Anlagestrategien geht. Nämlich rein gar nichts – und ich kann auch Ihnen nur empfehlen, diese möglichst zu ignorieren.

Growth, Value, Core, Small, Large, Balanced…unser Geschäft ist es, mit Geld Geschäfte zu machen. Dazu kaufen wir herausragende Unternehmen, die mehr wert sind, als sie kosten. Und das ist es auch schon. Das mag man nennen, wie man will – Hauptsache, man macht es richtig.
 
Das Team

Wir wissen, wie wichtig es ist, das Management des eigenen Anlagevermögens in den Händen eines stabilen Teams erfahrener, zuverlässiger Experten zu wissen.

  • Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und Anleger erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

    Da der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Beteiligungen hält, sollten Investoren bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren.

    Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschliesslich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

    Der Fonds investiert zwar hauptsächlich in etablierten Märkten, er kann jedoch in aufstrebenden und sich entwickelnden Märkten anlegen, in denen es zu einem Rückgang der Marktliquidität kommen kann, wodurch es schwieriger sein kann, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Ausserdem können Schwierigkeiten beim Handel, der Abrechnung oder Verwahrung auftreten.

    Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um zu versuchen, das Gesamtrisiko der Anlagen zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapitalwachstum bzw. zusätzliche Erträge zu generieren, wobei dies nicht garantiert wird. Der Einsatz derartiger komplexer Instrumente kann zu grösseren Wertschwankungen des Fonds führen. Der Manager wird jedoch sicherstellen, dass sich das Risikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten im Fonds nicht wesentlich verändert.

  • Die von Einzelpersonen oder dem Unternehmen geäusserten Ansichten basieren auf den aktuellen Marktgegebenheiten, können von denen anderer Investmentprofis abweichen und sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

    Dieses Marketingmaterial stellt keine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie dar. Daher sind auch keine Regulierungsvorgaben zur Objektivität von Anlage-/Anlagestrategie-Empfehlungen oder Verbote des Handels vor der Veröffentlichung anwendbar. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich zur Illustration und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

    Alle aktuellen Informationen zu unseren Fonds finden Sie in den aktuellen fonds- und anteilsklassenspezifischen Wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), den Ergänzenden Anlegerinformationen (Supplementary Information Document (SID)), dem neuesten Jahres- oder Zwischenbericht sowie dem aktuellen Verkaufsprospekt, zu denen Sie über den Link „Pflichtpublikationen“ unten auf der Produktseite gelangen.
