Mit unserer Global Focus Strategie in die Zukunft investieren

Wer mir in den 20 Jahren, die ich jetzt in der Finanzindustrie tätig bin, begegnet ist, weiss, was ich von Labels halte, wenn es um Anlagestrategien geht. Nämlich rein gar nichts – und ich kann auch Ihnen nur empfehlen, diese möglichst zu ignorieren.

Growth, Value, Core, Small, Large, Balanced…unser Geschäft ist es, mit Geld Geschäfte zu machen. Dazu kaufen wir herausragende Unternehmen, die mehr wert sind, als sie kosten. Und das ist es auch schon. Das mag man nennen, wie man will – Hauptsache, man macht es richtig.



