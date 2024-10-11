Wir wissen, dass manche Anleger mit ihren heutigen Investitionen eine bessere Zukunft schaffen wollen.

Deshalb stimmen unsere Investmentmanager ihren Ansatz für jede Anlageklasse auf die Ziele der Kunden ab. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die Anlageprozesse.



Darüber hinaus sind wir bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Richtung in diesem sich schnell entwickelnden Bereich vorzugeben, unter anderem durch die Bereitstellung von Einblicken und Informationen.