ESG und verantwortungsvolles Investieren

Invescos Engagement für verantwortungsvolles Investieren

Seit mehr als 30 Jahren bekennt sich Invesco zu verantwortungsvollem Investieren. Heute können unsere Kunden in diesem Bereich zwischen Aktien-, Obligationen-, Multi Asset- und Immobilienstrategien sowie kundenindividuellen Mandaten wählen.

ESG mit Invesco entdecken

Gemeinsam in eine bessere Zukunft investieren

Wir wissen, dass manche Anleger mit ihren heutigen Investitionen eine bessere Zukunft schaffen wollen.

Deshalb stimmen unsere Investmentmanager ihren Ansatz für jede Anlageklasse auf die Ziele der Kunden ab. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die Anlageprozesse.

Darüber hinaus sind wir bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Richtung in diesem sich schnell entwickelnden Bereich vorzugeben, unter anderem durch die Bereitstellung von Einblicken und Informationen.

Aktive Eigentümerverantwortung

2023 führten wir mehr als 2.200 Engagements zu ESG-Themen durch und stimmten jährlich bei mehr als 9.000 Unternehmen ab.¹

Verlässlicher Partner

Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment) seit 2013.2

Unser Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren und ESG-Standards:

  • Produkte: Unser Produktangebot umfasst nachhaltige ETFs und aktive Fonds, darunter Fonds, die den Kriterien des Artikel 8 entsprechen und Fonds mit Ausschlussrichtlinien.
  • ESG-Team: Unser internationales ESG-Expertenteam liefert Anregungen, Unterstützung und Erkenntnisse für unsere gesamte Arbeit in diesem Bereich.
  • ESGintel: Eines unserer selbst entwickelten Rating-Tools liefert ESG-Daten und -Einblicke zu über 18.000 Unternehmen.
success failure

Wie können wir helfen?

Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.

Wie können wir helfen?

Ihre Kontaktinformationen.

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

Wie können wir helfen?

Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Google Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.

  • Fußnoten

    1 Quellen: Invesco Abstimmungsstatistik vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023. Invesco ESG-Team, Stand März 2024.

    Quelle: PRI – Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen.

    Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Stand der Daten: 15. Januar 2022

    Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Meinungen sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

    Hinweise auf Rankings, Ratings oder Auszeichnungen bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.