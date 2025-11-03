Eyes On 2026: Einblicke aus Zürich

Vielen Dank, dass Sie zu unserer Veranstaltung „Eyes On 2026” in Zürich gekommen sind, die Teil unserer langjährigen Veranstaltungsreihe „Eyes on Events” ist. Seit über einem Jahrzehnt bringen wir globale Perspektiven zusammen, um die Zukunft des Investierens zu erkunden – und auch die diesjährige Ausgabe setzte diese Tradition mit zum Nachdenken anregenden Einblicken und zukunftsorientierten Diskussionen fort.

Experten aus Finanzzentren auf der ganzen Welt tauschten ihre Ansichten zu neuen Chancen in China und den globalen Schwellenmärkten, der sich wandelnden Rolle privater Märkte, Innovationen bei ETFs und langfristigen Trends im globalen Immobiliensektor aus.

Ein Höhepunkt des Tages war die Keynote von Professor Simon J. Evenett, der eine überzeugende Analyse der globalen Handels- und Politiklandschaft mit Blick auf das Jahr 2026 vorstellte.

Wir danken allen, die teilgenommen und zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Bleiben Sie dran für weitere Einblicke und bevorstehende Veranstaltungen.