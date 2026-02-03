Anlagechancen im europäischen Private Credit-Markt erschließen

Private Credit hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem Eckpfeiler institutioneller Portfolios entwickelt und die Lücke gefüllt, die traditionelle Banken in der Unternehmensfinanzierung hinterlassen haben. Innerhalb Europas sticht ein Segment aufgrund seiner Resilienz und seines Potenzials hervor: der Upper Middle Market - Unternehmen mit einem EBITDA ab 50 Millionen Euro. Diese Unternehmen zeichnen sich typischerweise durch solide Bilanzen, stabile Cashflows und attraktive Risiko-Rendite-Profile aus und sind damit besonders interessant für Investoren, die regelmäßige Erträge, Anlagestabilität und Diversifikation anstreben. Das vollständige Whitepaper finden Sie hier: „Argumente für den europäischen Upper Middle Market.“

Warum der Upper Middle Market von Bedeutung ist

Historisch unterteilt sich Private Credit in zwei Bereiche: syndizierte Kredite (von Banken arrangiert und breit ausgegeben) sowie Direct Lending (von Nichtbanken direkt vergeben). Während syndizierte Kredite Liquidität und Größenvorteile bieten, zeichnet sich Direct Lending durch einen Renditeaufschlag als Ausgleich für Illiquidität aus. Heutzutage verwischen diese Unterschiede immer mehr. Kreditnehmer des Upper Middle Market wechseln aufgrund der Marktgegebenheiten und der Preisdynamik zunehmend zwischen beiden Finanzierungsoptionen. Für Anleger bedeutet dies, dass Flexibilität der Schlüssel ist.

Synergieeffekte nutzen

Invesco ist davon überzeugt, dass die Kombination aus Direct Lending und syndizierten Krediten innerhalb einer einzigen Strategie das Beste aus beiden Welten liefert.

Direct Lending: Höhere Renditen durch eine Illiquiditätsprämie von 100 bis 300 Basispunkten.

Syndizierte Kredite: Konsistenter Kapitaleinsatz und Sekundärmarktliquidität.

Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass die Portfolios stets voll investiert sind und dass gleichzeitig attraktive Spreads von qualitativ hochwertigen Kreditnehmern aus Europa erzielt werden.

Marktdynamik und Anlagechancen

Regulatorische Änderungen nach der globalen Finanzkrise haben zu einem Rückgang bei der Vergabe von Bankkrediten geführt und damit Raum für das Wachstum von Private Credit geschaffen. Mit dem Anstieg der verfügbaren Mittel (Dry Powder) im Direct Lending rückten zunehmend auch größere Unternehmen – früher eine Domäne der syndizierten Märkte – in den Direct Lending-Bereich vor. Heute berücksichtigen Kreditnehmer des Upper Middle Market beide Optionen und entscheiden je nach den Marktgegebenheiten und ihrem spezifischen Finanzierungsbedarf. Wenn beispielsweise die Ausgabe syndizierter Kredite gerade schwach ist und sich die Spreads ausweiten, nimmt die Direct Lending-Aktivität zu. Angespanntere Kreditmärkte hingegen führen dazu, dass sich die Kreditnehmer wieder syndizierten Krediten zuwenden.

Transaktionswachstum im Upper Middle Market