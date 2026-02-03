Insight

Anlagechancen im europäischen Private Credit-Markt erschließen

3. Februar 2026
Michael Craig
Michael Craig
Head of European Senior Loans / Senior Portfolio Manager
Kurz zusammengefasst

Flexibilität ist essenziell

Kreditnehmer des gehobenen Mittelstandsmarktes (Upper Middle Market) wechseln zunehmend zwischen Direct Lending und syndizierten Krediten, sodass ein kombinierter Ansatz für den konsistenten Kapitaleinsatz und optimale Erträge entscheidend ist.

Attraktives Risiko-Rendite-Profil

Vorrangig besicherte Darlehen mit variabler Verzinsung im europäischen Upper Middle Market bieten eine höhere Rendite und mehr Stabilität im Vergleich zu Engagements im unteren Mittelstand (Lower Middle Market).

Marktdynamik im Wandel

Regulatorische Veränderungen sowie veränderte Präferenzen der Kreditnehmer verwischen die Grenzen zwischen Direct Lending und syndizierten Kredite. Dies schafft Chancen für Strategien, die sich an verschiedene Arten von Transaktionen anpassen können.

Private Credit hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem Eckpfeiler institutioneller Portfolios entwickelt und die Lücke gefüllt, die traditionelle Banken in der Unternehmensfinanzierung hinterlassen haben. Innerhalb Europas sticht ein Segment aufgrund seiner Resilienz und seines Potenzials hervor: der Upper Middle Market - Unternehmen mit einem EBITDA ab 50 Millionen Euro. Diese Unternehmen zeichnen sich typischerweise durch solide Bilanzen, stabile Cashflows und attraktive Risiko-Rendite-Profile aus und sind damit besonders interessant für Investoren, die regelmäßige Erträge, Anlagestabilität und Diversifikation anstreben. Das vollständige Whitepaper finden Sie hier: „Argumente für den europäischen Upper Middle Market.

Warum der Upper Middle Market von Bedeutung ist

Historisch unterteilt sich Private Credit in zwei Bereiche: syndizierte Kredite (von Banken arrangiert und breit ausgegeben) sowie Direct Lending (von Nichtbanken direkt vergeben). Während syndizierte Kredite Liquidität und Größenvorteile bieten, zeichnet sich Direct Lending durch einen Renditeaufschlag als Ausgleich für Illiquidität aus. Heutzutage verwischen diese Unterschiede immer mehr. Kreditnehmer des Upper Middle Market wechseln aufgrund der Marktgegebenheiten und der Preisdynamik zunehmend zwischen beiden Finanzierungsoptionen. Für Anleger bedeutet dies, dass Flexibilität der Schlüssel ist.

Synergieeffekte nutzen

Invesco ist davon überzeugt, dass die Kombination aus Direct Lending und syndizierten Krediten innerhalb einer einzigen Strategie das Beste aus beiden Welten liefert.

  • Direct Lending: Höhere Renditen durch eine Illiquiditätsprämie von 100 bis 300 Basispunkten.
  • Syndizierte Kredite: Konsistenter Kapitaleinsatz und Sekundärmarktliquidität.

Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass die Portfolios stets voll investiert sind und dass gleichzeitig attraktive Spreads von qualitativ hochwertigen Kreditnehmern aus Europa erzielt werden.

Marktdynamik und Anlagechancen

Regulatorische Änderungen nach der globalen Finanzkrise haben zu einem Rückgang bei der Vergabe von Bankkrediten geführt und damit Raum für das Wachstum von Private Credit geschaffen. Mit dem Anstieg der verfügbaren Mittel (Dry Powder) im Direct Lending rückten zunehmend auch größere Unternehmen – früher eine Domäne der syndizierten Märkte – in den Direct Lending-Bereich vor. Heute berücksichtigen Kreditnehmer des Upper Middle Market beide Optionen und entscheiden je nach den Marktgegebenheiten und ihrem spezifischen Finanzierungsbedarf. Wenn beispielsweise die Ausgabe syndizierter Kredite gerade schwach ist und sich die Spreads ausweiten, nimmt die Direct Lending-Aktivität zu. Angespanntere Kreditmärkte hingegen führen dazu, dass sich die Kreditnehmer wieder syndizierten Krediten zuwenden.

Transaktionswachstum im Upper Middle Market

Europäische Upper Middle Market-Transaktionen, nach Anzahl

Quellen: PitchBook | LCD. Daten bis zum 31. Oktober 2025. Analyse basierend auf Transaktionen, über die LCD News berichtet hat; Anteil berechnet auf Grundlage von Transaktionen, bei denen Informationen zum Volumen gemacht  wurden.

Portfoliovorteile

Eine Allokation in europäische Private Credit-Anlagen bietet institutionellen Anlegern, die Diversifikation und Resilienz auf dem heutigen Markt anstreben, eine Reihe überzeugender Vorteile:

  • Höhere Renditen als herkömmliche festverzinsliche Anlagen. Private Credit-Strategien, die auf den Upper Middle Market ausgerichtet sind, können höhere Erträge durch vorrangig besicherte Darlehen mit variabler Verzinsung bieten, oftmals mit einer Illiquiditätsprämie gegenüber börsennotierten Kreditinstrumenten.
  • Geringere Korrelation zu den öffentlichen Märkten. Diese Kredite werden privat ausgehandelt und sind weniger von täglichen Marktschwankungen beeinflusst. Dadurch haben sie innerhalb breiterer Portfolios eine stabilisierende Wirkung, insbesondere in Stressphasen an den Aktien- oder Anleihemärkten.
  • Diversifikation über Sektoren und Regionen hinweg. Ein Engagement in großen, gut kapitalisierten europäischen Unternehmen umfasst zahlreiche Branchen und Regionen, wodurch sich das Konzentrationsrisiko reduziert und eine zusätzliche Ebene globaler Diversifikation erreicht wird.

Für Anleger auf der Suche nach Evergreen-Lösungen können auf den Upper Middle Market fokussierte Strategien eine kontinuierliche Investitionsquote ohne Kapitalabrufe ermöglichen. Sie bieten Zugang zu hochwertigen Kreditnehmern und variabel verzinsten Strukturen, die zur Minderung des Zinsänderungsrisikos beitragen. Diese Kombination kann hohe laufende Erträge bei gleichzeitiger Stabilität ermöglichen und ist damit eine attraktive Ergänzung zu traditionellen festverzinslichen Anlagen.

Mehr erfahren Sie in unserem vollständigen White Paper: „Argumente für den europäischen Upper Middle Market.“

