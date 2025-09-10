Gewerbeimmobilien in den USA und global – Ausblick für das vierte Quartal 2025

Weltweite Investitionen in US-Immobilien
Der Rückgang grenzüberschreitender Investitionen in neue US-Gewerbeimmobilien könnte sich unterschiedlich auf die US-amerikanischen und globalen Immobilienmärkte, -sektoren und -werte auswirken.
Die globalen Handels- und Wirtschaftswachstumsmuster haben sich in diesem Jahr deutlich verändert. Zölle und Handelskriege haben die globalen Handelsströme gestört und zu einem langsameren Wachstum in wichtigen Volkswirtschaften beigetragen. In diesem Umfeld sind wir der Ansicht, dass Immobiliensektoren mit höheren Einkommenssrenditen und Ertragsströmen, die weniger stark vom Konjunkturzyklus abhängig sind, die besten Voraussetzungen für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bieten.
Nachfolgend erläutern wir die Kernpunkte unseres aktuellen Ausblicks für Gewerbeimmobilien in den USA und global. Um tiefere Einblicke für die Zeit nach dem Labour Day 2025 zu erhalten, lesen Sie unseren Ausblick für US-Gewerbeimmobilien und den Ausblick für globale Gewerbeimmobilien.
Bei der Bewertung der Auswirkungen dieser Trends auf die Renditen von Immobilieninvestitionen sind auch die relativen Preise und lokalen Zinssätze ein wichtiger Ausgangspunkt. Hier finden Sie weitere Einzelheiten und erfahren mehr über die wichtigsten Erkenntnisse unserer Ausblicke für die Zeit nach dem Labour Day 2025: Ausblick für US-Gewerbeimmobilien und Ausblick für globale Gewerbeimmobilien.
Entdecken Sie unser breites Angebot an Immobilienstrategien, das Ihnen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt eröffnet.
Der Rückgang grenzüberschreitender Investitionen in neue US-Gewerbeimmobilien könnte sich unterschiedlich auf die US-amerikanischen und globalen Immobilienmärkte, -sektoren und -werte auswirken.
Zum Ende des zweiten Quartals 2025 teilen die Experten der Bank-Loan-, Direct Lending- und Distressed Credit-Teams von Invesco ihre Einschätzungen zu aktuellen Marktentwicklungen.
Collateralized Loan Obligation (CLO)-Eigenkapital kann eine überzeugende Diversifizierungsmöglichkeit darstellen und hat das Potenzial für attraktive absolute und risikobereinigte Renditen.
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.