Der Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Dieser Artikel-9-Fonds gibt Anlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios zukunftssicherer zu machen und in Unternehmen zu investieren, die sich bereits auf dem Dekarbonisierungspfad befinden.

Erfolgreich durch eine Welt der ESG-Risiken und -Chancen navigieren

Großunternehmen sind für fast ein Fünftel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Wir halten eine auf Anleihen großer Unternehmen fokussierte Strategie wie diese für einen sinnvollen Ansatz, um die ‚Net Zero‘-Agenda voranzutreiben. Dieser Fonds verfolgt einen auf dem Investment Framework der Paris Aligned Investment Initiative (PAII) basierenden Netto-Null-Ansatz. Er strebt einen Beitrag zum Ziel Netto-Null-Emissionen bis 2050 oder früher sowie regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an.

69%

Unsere Netto-Null-Bewertungen decken mehr als zwei Drittel des Marktwerts des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index ab.

50%

Unser Ziel ist eine Netto-Null-Ausrichtung von 50% des Fondsvermögens bis 2027.

5,3 Mrd. USD

Das Team verwaltet 5,3 Milliarden US-Dollar an aktiv gemanagten globalen Investment Grade-Anleihen.1

Warum dieser Fonds?

Wenn wir bis 2050 die Netto-Null erreichen wollen, ist die Dekarbonisierung aller Sektoren unerlässlich. Daher investieren wir auch in einige der CO2-intensivsten Sektoren, um auf eine entschlossenere Dekarbonisierung der Unternehmen in diesen Bereichen hinzuwirken. Um für den Fonds investierbar zu bleiben, müssen Unternehmen nachweisliche Fortschritte bei der Emissionsreduktion im Einklang mit den Temperaturzielen des Pariser Abkommens erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass dies der beste Ansatz ist, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.

Emittenten, die schlecht auf die Energiewende vorbereitet oder mit einer Netto-Null-Wirtschaft unvereinbar sind, werden wahrscheinlich Zahlungsausfälle, Verluste und Wertminderungen erleiden. Wir sind davon überzeugt, dass Anlagen in klimaresiliente Unternehmen die langfristige Kreditqualität des Fonds verbessern.

Wir verfolgen einen wirklich globalen Ansatz ohne regionale Schwerpunkte. Aus einem weltweiten Anlageuniversum wählen wir die unserer Ansicht nach besten Anlagemöglichkeiten aus, um Portfolios aufzubauen, die verlässliche regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum für unsere Kunden generieren.

Anders als traditionelle Manager von Unternehmensanleihefonds legen wir den Fokus nicht nur auf das Markt-Timing und die Wertpapierauswahl. Stattdessen gehen wir noch weiter. Wir identifizieren die großen Themen hinter der Dynamik der verschiedenen Volkswirtschaften und nutzen diese Analysen bei der Emittentenauswahl. Mögliche relevante Themen sind:

  • Dekarbonisierung/Netto-Null-Übergang
  • Auswirkungen des russischen Krieges auf den Energie- und Versorgungssektor
  • Übergang der globalen Volkswirtschaften von der Stagflation zur Stagnation
  • Und so weiter...

Außerdem implementieren wir „Makro-Overlays“, um das Gesamtrisiko des Fonds zyklusübergreifend zu steuern. In diesem Zusammenhang nutzen wir auch Derivate, was die Transaktionskosten gegenüber Käufen und Verkäufen von Unternehmensanleihen reduziert.

Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIDs/KIIDs) und Factsheets finden Sie auf der Produktseite des Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund.

  • Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in bestimmte Wertpapiere investieren, die in China notiert sind, was erhebliche regulatorische Beschränkungen mit sich bringen kann, die sich auf die Liquidität und/oder die Wertentwicklung der Strategie auswirken können. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Der Fonds kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann. Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Festlegung und Erreichung von ESG-Zielen führen. Darüber hinaus kann die Einhaltung der ESG-Kriterien dazu führen, dass der Fonds bestimmte Anlagemöglichkeiten nicht wahrnehmen kann.

    Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter invescomanagementcompany.lu.  Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und unterliegt keinen Beschränkungen durch seinen Referenzindex, den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, der zu Vergleichszwecken herangezogen wird.
Unser Team

Manager des Fonds sind Lyndon Man und Luke Greenwood. Sie sind seit 2013 für das Management des Global Investment Grade Credit Portfolio verantwortlich. Sie verfügen über zusammen mehr als 50 Jahre Investmenterfahrung und haben bereits sehr unterschiedliche Konjunkturzyklen durchlaufen. Sie werden von Michael Booth und Matthew Henly unterstützt und haben Zugriff auf die Ressourcen der globalen Fixed Income-Plattform von Invesco. Die Plattform besteht aus mehr als 170 Investmentexperten mit durchschnittlich 18 Jahren Investmenterfahrung und einer im Schnitt zwölfjährigen Unternehmenszugehörigkeit.

Die Netto-Null werden wir nur gemeinsam erreichen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu verstehen, und pflegen einen aktiven Dialog mit unseren Portfoliounternehmen, um auf Fortschritte hinzuwirken.

FAQs - Häufig gestellte Fragen

„Net Zero“ oder Netto-Null bedeutet, dass alle durch Menschen verursachten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) durch Reduktionsmaßnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Das „Netto“ in „Netto-Null“ ist wichtig, weil es schwierig sein wird, alle Emissionen im vorgegebenen zeitlichen Rahmen auf Null zu reduzieren. Neben umfassenden und weitreichenden Emissionssenkungen dürften auch stärkere Reduktionsmaßnahmen von THG-Emissionen nötig werden. Das Pariser Klimaabkommen betont die Dringlichkeit der Net Zero-Agenda, indem es die Staaten dazu aufruft, sich zu einer Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und vorzugsweise unter 1,5 °C zu verpflichten. 

Das Pariser Klimaabkommen ist eine im Dezember 2015 verabschiedete, rechtsverbindliche internationale Klimaschutzvereinbarung. Sein Ziel ist eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, und vorzugsweise auf 1,5 °C, gegenüber dem vorindustriellen Niveau. 

Die Net Zero Asset Managers Initiative ist ein Netzwerk von Vermögensverwaltern. Invesco gehört der Initiative seit März 2021 an.

Die Paris Aligned Investment Initiative (PAII) stellt ein gemeinsames Rahmenwerk von Maßnahmen, Kennzahlen und Methoden bereit, mit denen Investoren ihren Beitrag zum Ziel einer Senkung der globalen Emissionen auf Netto-Null bis 2050 oder früher maximieren können. Die PAII wurde im Mai 2019 von der Institutional Investors Group on Climate Change eingerichtet. Ziel der PAII ist es sicherzustellen, dass Investoren ihre Anlageportfolios dekarbonisieren und verstärkt in Klimalösungen investieren können, um so einen Beitrag zur Senkung der Emissionen auf Netto-Null und zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C zu leisten.

  • Fußnoten

  • * Stand: 31. März 2024.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 31.05.2024 sofern nicht anders angegeben. - Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    EMEA3799991/2024