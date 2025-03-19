GPR,Ausgewogen INPEAQE
Invesco Pan European High Income Fund
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Fund Manager
MSc, BSc, MBA, CFA
Alexandra Ivanova ist Fondsmanagerin im IFI Europe Team.
Sie begann ihre Karriere im Jahr 2001 bei Municrest Investment Management Company als quantitative Research-Analystin für festverzinsliche Wertpapiere. Zu Invesco kam sie 2006 als Mitglied des US Fixed Income Teams. Anschließend wechselte sie 2015 als Fondsmanagerin zu IFI Europe, wo sie für Anleihenportfolios zuständig ist und auch Multi-Asset-Fonds verwaltet.
Ivanova hat einen MSc-Abschluss in Internationaler Wirtschaft von der Staatlichen Universität Jakutsk und einen BSc in Finanzen sowie einen MBA von der Universität Louisville. Sie hat die CFA-Zertifizierung.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 17 Jahre
Erfahrung 23 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Interest
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