GPR,Ausgewogen
Invesco Transition Global Income Fund
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Fund Manager
MPhys, FCA
Edward Craven ist Fondsmanager im IFI Europe Team in Henley, Großbritannien.
Er begann seine Karriere im Jahr 2003 bei KPMG. 2008 wechselte er zur Royal Bank of Scotland, wo er im Bereich strukturierte Finanzierungen tätig war. Zu Invesco kam er im Jahr 2011 als Kreditanalyst und wurde im Jahr 2020 zum Fondsmanager für Multi-Asset- und Hochzinsanleihen-Fonds ernannt.
Edward Craven hat einen Master-Abschluss in Physik von der University of Bath. Er hat die FCA-Zulassung als Wirtschaftsprüfer.
Jobtitel: Stellvertretender Fondsmanager
Für Invesco tätig: 13 Jahre
Erfahrung: 21 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Interest
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