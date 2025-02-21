QQQ第二季表現

Invesco QQQ ETF（QQQ）經歷充滿挑戰的第一季後回升，高收17.80%（以資產淨值計算，2025年3月31日至2025年6月30日）。QQQ 的表現優於標普500指數的總回報 10.94%，高出 6.86%，但較羅素1000增長指數17.84%的季度回報略低0.04%。2年初至今（至2025年6月30日）QQQ上升8.24%，分別較標準普爾500指數（+6.20%）和羅素1000增長指數（+6.08%）高2.04%和2.16%。QQQ投資的十個行業（根據行業分類標準 – ICB）中，有七個在季終高收。在QQQ投資的十個ICB行業中，有八個為相對表現領先標準普爾500指數帶來正面貢獻。

QQQ偏重科技業，加上偏低健康護理業（根據 ICB）及其選股表現優秀，是支持相對表現優於標準普爾500指數的主因。季內，科技業平均佔QQQ的58.47%比重（對比佔標準普爾500指數的36.07%），報升24.52%（對比在標準普爾500指數報升23.80%）。科技業是QQQ在第二季表現最佳的行業，由第一季下跌近12%反彈，當時亦是基金表現最遜色的行業。在第二季，健康護理業平均佔QQQ的5.31%比重（對比佔標準普爾500指數的9.63%），在QQQ內下跌0.12%，在標準普爾500指數則報跌0.92%。

NVIDIA在第一季表現疲弱，股價下跌19.29%，最為拖累QQQ的相對表現，但其後於第二季強勢反彈，股價上升45.78%，是支持QQQ表現的主因。季內數項事件刺激NVIDIA股價急升，其中4月9日宣布關稅實施90天暫緩期，股價當天應聲上漲18.72%，這亦是第二季內最佳的單日表現。在5月中，隨著美國總統特朗普出訪中東，NVIDIA股價於5月12日、13日及14日三個交易日內累計上漲16.02%。出訪期間的多項消息都非常有利NVIDIA股價，包括美國允許沙特阿拉伯增加使用NVIDIA的人工智能晶片、NVIDIA擬在沙特阿拉伯興建人工智能工廠，以及美國批准阿聯酋採購100萬枚先進的NVIDIA晶片。在5月28日收市後，NVIDIA公布的收入及盈利均高於分析師預期。隨著NVIDIA成為半導體、人工智能及整體科技業的領先指標，其業績亦是華爾街密切關注的焦點。NVIDIA公布收入為441億美元，較市場普遍預測高出約1.7%，並較去年同期增長69%。其中，數據中心收入為391億美元，按年增長73%，主要受惠於人工智能領域（如大型語言模型、推薦引擎、生成式及代理式人工智能應用）對加速運算平台應用的需求上升。3人工智能相關領域是業績優秀的主要動力，而遊戲業務收入亦錄得強勁增長。遊戲業務收入達38億美元，按年增長42%。本季度以利好消息作結，中美兩國似乎已達成協議，有望放寬對中國獲取科技的限制。

微軟（Microsoft Corp.）為QQQ的第二季絕對表現帶來第二大貢獻。在第一季，微軟股價下跌10.76%，顯著削弱絕對表現（亦是拖累QQQ表現的第五大因素），但到第二季，盈利業績強勁推動股價上升32.75%。微軟於4月30日收市後公布季度業績，收入及盈利均高於分析師普遍預測。收入約為701億美元，高於普遍預測的約685億美元。此外，微軟的雲端業務表現亦超出分析師的收入預期，其中Microsoft Cloud的收入為424億美元，高於預測的422億美元；Intelligent Cloud的收入為268億美元，也高於預測的259.9億美元。Azure及其他雲端服務收入（不包括匯率因素）按年增長35%，超越分析師預期的31%按年增長，當中Azure有16個百分點的增長來自人工智能，高於分析師預期的15.6個百分點。4營運收入為320億美元，亦勝分析師預期，高於市場普遍預測的303.1億美元。微軟股價在公布業績後的首個交易日（5月1日）上漲7.63%，為該股季內第二佳單日表現。

2025年第一季業績期於6月正式結束，QQQ持有的公司整體業績表現甚為亮麗。在100家QQQ持有的公司當中，有70家（約佔投資組合的82%比重）在收入及盈利方面均超出分析師普遍預測。以指數權重計算，收入及盈利超出預期的比率均高於上一季。5若單從收入角度來看，在100家QQQ持有的公司當中，有76家公司（佔投資組合的85.2%）收入高於分析師普遍預測，另外24家公司（佔投資組合的14.8%）則未達預期。就76家收入高於市場預期的公司而言，收入平均高出普遍預測2.5%；而24家收入低於預期的公司，平均低於幅度為2.5%。從盈利角度來看，在100家QQQ持有的公司當中，有83家公司（佔投資組合的89.7%）盈利優於普遍預測，平均高出預測9.0%。另外17家公司（佔投資組合10.3%）的盈利遜於分析師預期，平均低於預測8.4%。

納斯達克100指數成分公司公布的業績較去年同期出現顯著的基本增長。納斯達克100指數的加權平均盈利增長為21.6%，領先標準普爾500指數13.0%的加權平均增長。

個股表現

綜觀第二季，QQQ表現最佳的持股包括：博通（Broadcom Inc.）（+65.02%）、Palantir Technologies Inc.（+61.52%）及Constellation Energy（+60.29%）。季內表現最弱的持股包括：Regeneron Pharmaceuticals（-17.10%）、Lululemon Athletica Inc. （-16.07%）及The Kraft Heinz Co.（-13.88%）。