QQQ季度展望報告(此視頻只提供英文版本)
表現重點
- 在2025年第二季，Invesco QQQ以資產淨值總回報計算上升17.80%，表現優於標準普爾500指數10.94%的總回報。
- QQQ偏重科技業及偏低健康護理業（根據行業分類標準 – ICB），是支持相對表現領先標準普爾500指數的主要原因。1
- QQQ投資的十個ICB行業中，有七個在季終高收。
註：年度表現：a) 景順QQQ ETF - 2024：25.60%；2023：54.76%；2022：-32.49%；2021：27.25%及2020：48.60%，b) 納斯達克100指數 - 2024：25.88%；2023：55.13%；2022：-32.38%；2021：27.51%及2020：48.88%。資料來源: Invesco，由於資料來源不同，回報數據可能會有所不同。股份的過往表現以美元計算，包括持續收費，但不包括信託在聯交所的交易成本。過往表現並非未來表現的指引。投資者可能無法取回全部投資金額。表現以每個曆年年底的資產淨值為計算基礎，股息作滾存投資。有關數據顯示股份價值於所示曆年的升幅或跌。
QQQ第二季表現
Invesco QQQ ETF（QQQ）經歷充滿挑戰的第一季後回升，高收17.80%（以資產淨值計算，2025年3月31日至2025年6月30日）。QQQ 的表現優於標普500指數的總回報 10.94%，高出 6.86%，但較羅素1000增長指數17.84%的季度回報略低0.04%。2年初至今（至2025年6月30日）QQQ上升8.24%，分別較標準普爾500指數（+6.20%）和羅素1000增長指數（+6.08%）高2.04%和2.16%。QQQ投資的十個行業（根據行業分類標準 – ICB）中，有七個在季終高收。在QQQ投資的十個ICB行業中，有八個為相對表現領先標準普爾500指數帶來正面貢獻。
QQQ偏重科技業，加上偏低健康護理業（根據 ICB）及其選股表現優秀，是支持相對表現優於標準普爾500指數的主因。季內，科技業平均佔QQQ的58.47%比重（對比佔標準普爾500指數的36.07%），報升24.52%（對比在標準普爾500指數報升23.80%）。科技業是QQQ在第二季表現最佳的行業，由第一季下跌近12%反彈，當時亦是基金表現最遜色的行業。在第二季，健康護理業平均佔QQQ的5.31%比重（對比佔標準普爾500指數的9.63%），在QQQ內下跌0.12%，在標準普爾500指數則報跌0.92%。
NVIDIA在第一季表現疲弱，股價下跌19.29%，最為拖累QQQ的相對表現，但其後於第二季強勢反彈，股價上升45.78%，是支持QQQ表現的主因。季內數項事件刺激NVIDIA股價急升，其中4月9日宣布關稅實施90天暫緩期，股價當天應聲上漲18.72%，這亦是第二季內最佳的單日表現。在5月中，隨著美國總統特朗普出訪中東，NVIDIA股價於5月12日、13日及14日三個交易日內累計上漲16.02%。出訪期間的多項消息都非常有利NVIDIA股價，包括美國允許沙特阿拉伯增加使用NVIDIA的人工智能晶片、NVIDIA擬在沙特阿拉伯興建人工智能工廠，以及美國批准阿聯酋採購100萬枚先進的NVIDIA晶片。在5月28日收市後，NVIDIA公布的收入及盈利均高於分析師預期。隨著NVIDIA成為半導體、人工智能及整體科技業的領先指標，其業績亦是華爾街密切關注的焦點。NVIDIA公布收入為441億美元，較市場普遍預測高出約1.7%，並較去年同期增長69%。其中，數據中心收入為391億美元，按年增長73%，主要受惠於人工智能領域（如大型語言模型、推薦引擎、生成式及代理式人工智能應用）對加速運算平台應用的需求上升。3人工智能相關領域是業績優秀的主要動力，而遊戲業務收入亦錄得強勁增長。遊戲業務收入達38億美元，按年增長42%。本季度以利好消息作結，中美兩國似乎已達成協議，有望放寬對中國獲取科技的限制。
微軟（Microsoft Corp.）為QQQ的第二季絕對表現帶來第二大貢獻。在第一季，微軟股價下跌10.76%，顯著削弱絕對表現（亦是拖累QQQ表現的第五大因素），但到第二季，盈利業績強勁推動股價上升32.75%。微軟於4月30日收市後公布季度業績，收入及盈利均高於分析師普遍預測。收入約為701億美元，高於普遍預測的約685億美元。此外，微軟的雲端業務表現亦超出分析師的收入預期，其中Microsoft Cloud的收入為424億美元，高於預測的422億美元；Intelligent Cloud的收入為268億美元，也高於預測的259.9億美元。Azure及其他雲端服務收入（不包括匯率因素）按年增長35%，超越分析師預期的31%按年增長，當中Azure有16個百分點的增長來自人工智能，高於分析師預期的15.6個百分點。4營運收入為320億美元，亦勝分析師預期，高於市場普遍預測的303.1億美元。微軟股價在公布業績後的首個交易日（5月1日）上漲7.63%，為該股季內第二佳單日表現。
2025年第一季業績期於6月正式結束，QQQ持有的公司整體業績表現甚為亮麗。在100家QQQ持有的公司當中，有70家（約佔投資組合的82%比重）在收入及盈利方面均超出分析師普遍預測。以指數權重計算，收入及盈利超出預期的比率均高於上一季。5若單從收入角度來看，在100家QQQ持有的公司當中，有76家公司（佔投資組合的85.2%）收入高於分析師普遍預測，另外24家公司（佔投資組合的14.8%）則未達預期。就76家收入高於市場預期的公司而言，收入平均高出普遍預測2.5%；而24家收入低於預期的公司，平均低於幅度為2.5%。從盈利角度來看，在100家QQQ持有的公司當中，有83家公司（佔投資組合的89.7%）盈利優於普遍預測，平均高出預測9.0%。另外17家公司（佔投資組合10.3%）的盈利遜於分析師預期，平均低於預測8.4%。
納斯達克100指數成分公司公布的業績較去年同期出現顯著的基本增長。納斯達克100指數的加權平均盈利增長為21.6%，領先標準普爾500指數13.0%的加權平均增長。
個股表現
綜觀第二季，QQQ表現最佳的持股包括：博通（Broadcom Inc.）（+65.02%）、Palantir Technologies Inc.（+61.52%）及Constellation Energy（+60.29%）。季內表現最弱的持股包括：Regeneron Pharmaceuticals（-17.10%）、Lululemon Athletica Inc. （-16.07%）及The Kraft Heinz Co.（-13.88%）。
第二季的市場驅動因素
季初，美國總統特朗普在4月2日「解放日」公布關稅措施，為市場帶來挑戰。美國政府宣布對所有貿易夥伴實施廣泛的基本及對等關稅，股市隨即承壓。在宣布關稅後的四個交易日內（2025年4月2日至4月8日），隨著市場人士爭相評估關稅對價格、供應鏈、企業盈利等方面的潛在影響，QQQ下跌12.71%。特朗普宣布對針對不同國家的特定關稅實施90天暫緩期後，市場情緒在4月9日出現逆轉，帶動股市錄得歷來其中一個最強勁的單日升幅。QQQ在當日高收12.02%，標準普爾500指數的單日回報為9.52%。至於由關稅主導的貿易協議，當局仍未有公布太多細節，但股市繼續走高，而4月8日則錄得當月最低收市價。
在第二季大部分時間，市場持續關注美國與全球第二大經濟體中國之間的關係。儘管如此，臨近季末時，市場對中美關係的發展感到樂觀。6月11日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理在倫敦會面，討論重點包括中國放寬稀土金屬出口限制，以及美國放寬對科技產品的出口管制。然而於6月20日，市場憂慮再度升溫，此前有報道指中國輸往美國的稀土金屬貨運出現延誤，令投資者擔心談判可能破裂。不過，特朗普在6月26日宣布已與中國敲定貿易框架，強調中方同意放寬稀土礦產限制，而美方亦同意放寬部分出口限制。
儘管經濟師、企業高層及策略師等持續提及關稅帶來的不明朗因素，但整個季度的通脹數據顯示物價指標變化不大。3月、4月及5月（分別於4月、5月及6月公布）的按年消費物價指數分別錄得2.4%、2.3%及2.4%的增長，為自2021年1月、2月及3月以來最低的連續三個月數據。3月、4月及5月（分別於4月、5月及6月公布）的核心消費物價指數（剔除食品及能源價格）均錄得2.8%的按年增長，6同樣創下自2021年1月、2月及3月以來最低的連續三個月數據，亦是自2021年3月以來首次低於3.0%。
在第二季，聯邦公開市場委員會於5月和6月兩度議息。7在兩次會議上，聯儲局決定把目標利率維持在4.25%至4.50%的範圍不變，這個區間自2024年12月以來一直未有調整。季內，特朗普不斷呼籲盡快減息，對聯儲局及主席鮑威爾的批評愈趨激烈。在6月會議未有減息的消息公布後，特朗普更聲稱目標利率應低於目前區間整整2個百分點。在新聞發布會上，主席鮑威爾強調，他認為聯儲局在制定貨幣政策方面「具備靜觀其變的有利條件」。聯儲局的會後聲明亦有一項重要改動：對經濟前景不確定性的描述由「進一步上升」改為「減弱但仍處於高位」。聯儲局對有關其雙重任務風險的措辭亦有所緩和，雖然聲明中提到委員會關注相關風險，但刪除了通脹升溫風險上升及失業率上升風險加劇的語句。當局在6月會議同時發表最新的《經濟預測摘要》8 ，對國內生產總值及物價預期作出調整，以反映關稅帶來的不明朗因素。92025年及2026年國內生產總值增長預測分別下調至1.4%和1.6%（3月會議預測為1.6%和1.8%），而2027年預測則維持在1.8%。就業方面，委員會預計未來失業率將高於3月的預測：2025年、2026年及2027年的失業率預測分別為4.5%、4.5%及4.4%，較3月的預測（分別為4.4%、4.3%及4.3%）有所上升。經濟前景放緩，可能源於市場預期物價將面臨上行壓力，而個人消費開支通脹預測上調：2025年由3月的2.7%上調至3.0%；2026年由3月的2.2%上調至2.4%；2027年由3月的2.0%上調至2.1%。10核心個人消費開支通脹（剔除食品與能源等較為波動的項目）預測亦同步上調：2025年由3月的2.8%上調至3.1%；2026年由3月的2.2%升至2.4%；2027年由3月的2.0%上調至2.1%。儘管外界仍憂慮關稅可能為物價帶來上行壓力及對經濟活動造成相關下行影響，但聯儲局點陣圖顯示，聯邦公開市場委員會成員仍預期今年將減息兩次。在兩次減息後，目標利率將跌到3.75%至4.00%。
前景展望
我們預期市場在第三季將繼續高度關注與關稅相關的消息與發展，情況與第二季相若。於4月9日宣布的90天關稅暫緩期原定於7月9日屆滿，截至撰文時（7月7日）已透過行政命令延長至8月1日。多個國家已陸續收到通知函，列明相應的對等關稅安排，預計未來數週還有更多國家收到相關通知。我們將密切注視關鍵物價指標（如消費物價指數、個人消費開支及生產物價指數等），以評估關稅實施對通脹壓力的影響。11
聯儲局將於第三季舉行兩次會議，分別為7月底及9月中，並在9月會議將公布最新的《經濟預測摘要》。堪薩斯城聯邦儲備銀行亦計劃於8月底在懷俄明州傑克遜城舉行年度經濟政策研討會。12今年的主題是「勞工市場轉型： 人口結構、生產力及宏觀經濟政策。」此研討會一向反映聯儲局對未來貨幣政策走向的取態，會議將涵蓋經濟前景、經濟面對的風險及其他議題。此外，預期聯儲局五個層面的貨幣政策框架檢討將於夏季末完成，與研討會的舉行時間相近。該檢討回顧過去五年的情況，並審視宏觀經濟環境的變化，以及貨幣政策應如何有效應對這些轉變。完成檢討後，預期聯儲局將發布結果，並說明其對貨幣政策的觀點有否任何調整。2025年僅餘下四次聯儲局會議，而點陣圖顯示聯儲局官員預期年內將減息兩次，因此市場將密切關注未來每次會議及官員的講話，以尋找減息時機或政策走向的線索。13
一如既往，QQQ所持公司的盈利公布備受市場關注。公司業績固然重要，但收入和盈利指引以及公司對未來展望的評論，也可能對股價表現帶來重大影響。至於企業如何應對關稅或關稅帶來的影響，市場人士亦會密切留意。QQQ持有的公司盈利業績強勁（在納斯達克100指數內錄得按年增長約23%），投資者將關注下一輪業績公布能否延續這股增長趨勢。於7月底至8月初，QQQ持有的多家大型企業將公布業績，其中半導體巨擘NVIDIA與博通料將分別於8月底及9月初發表報告。