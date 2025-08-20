Insight

環球每月展望 - 2025年8月

2025年8月20日
環球展望

受貿易緊張局勢紓緩、企業盈利穩健及部分政策支持推動，全球市場於7月份錄得升幅。有關稅改的樂觀情緒及貿易關係改善提振投資者情緒，帶動美國股市表現優於全球同儕。受惠於金融業強勁的盈利及油價上漲推動能源股上行，歐洲股票錄得反彈。受中美貿易談判持續及南向資金不斷流入的支持，7月份中國市場連續第三個月上揚。

固定收益市場於7月份下跌，原因是央行鷹派措辭令政府債券受壓，美國國債、德國國債及英國金邊債券均錄得負回報。然而，受高收益率推動，企業債券錄得正表現。 

指數 7月(%) 年初至今(%)
MSCI 世界指數 美元 1.3 11.2
標準普爾500指數 美元 2.2 8.6
MSCI 歐洲指數 歐元 0.8 9.9
MSCI亞太區（日本除外）指數 美元 2.2 17.0
香港恒生指數 港元 3.1 26.7
恒生中國企業指數（H股） 港元 2.7 25.0
東證股價指數 日圓 3.2 7.1

資料來源：Thomson Reuters Datastream，除非另有指明，否則為按當地貨幣計的總回報。數據截至2025年7月31日。

美國

  • 美國股票於7月份上漲，受惠於人工智能相關需求暢旺及資金重新流入增長股，科技板塊持續領跑。
  • 第二季度美國經濟按年率計算增長3%，超出預期。然而，疲弱的就業數據及持續的2.7%通脹率，推動市場對聯儲局減息的預期升溫。聯儲局保持利率不變，但投票出現分歧顯示9月份的減息壓力正在增加。

歐洲（包括英國）

  • 歐洲股票於7月份上揚，收復了6月份的部分失地。銀行盈利強勁帶動金融股成為歐洲表現最優的板塊，此外，隨著美國威脅對俄石油出口實施制裁推高油價，能源板塊亦表現出色。
  • 上月，歐元區通脹保持在歐洲央行2%的目標水平，而市場原本預期在能源成本下降及歐元走強有助控制物價的情況下，通脹會略有下降。

亞太區（香港、中國及日本除外）

  • 區內貿易協議的正面發展帶動資金流入，繼而推動亞洲（日本除外）股市於7月份延續其上升勢頭。
  • 台灣領跑，受強勁的出口增長及GDP加速帶動，股市強勢上漲。此外，受惠於穩定的政策利率及零售額反彈，南韓亦表現出色。

香港及中國內地（H股）

  • 於高科技製造業及電子品的帶動下，中國經濟勢頭保持穩健，第二季度GDP按年增長5.2%，6月份工業生產加速6.8%。
  • 政策支持預期將會持續，為提振消費者信心及開支，政府或會拓展成功的以舊換新消費政策，從最初的白色家電及汽車擴展到消費類電子品。

日本

  • 受惠於美日兩國達成的新貿易協議，日本股票於本月收漲。儘管協議規定對出口商品施加關稅，但日本對美投資5,500億美元及加大開放對美商品市場提振市場情緒，推動汽車製造商、金融及消費者板塊錄得升幅。
  • 政治不明朗因素令國內情緒受壓，自民黨和公明黨執政聯盟失去參議院多數席位。這削弱了首相石破茂(Ishiba)的領導地位，並加劇了有關政策可能陷入僵局的擔憂，因此儘管貿易談判取得正面進展，投資者熱情依然不大。

固定收益

  • 美國及歐元區利率保持穩定，但聯儲局主席鮑威爾(Powell)及歐洲央行行長拉加德(Lagarde)措辭趨向鷹派，令投資者降低對短期之內減息的預期，繼而導致美國國債、德國國債及英國金邊債券錄得負面回報。
  • 受高收益率推動，企業債券市場錄得正回報。英鎊、歐元及美元市場的信貸息差均有收緊，已降至十年低位附近。強勁的投資者需求及穩健的宏觀數據為表現提供支持，尤其是就歐元計價投資級別債券而言。

新興市場

  • 受穩定的政策背景及穩健的宏觀基本因素支持，秘魯股票上漲。央行保持政策利率於4.50%不變，與預期一致。
  • 土耳其股票因應央行減息並重申反通脹承諾而上漲，金融、工業及消費等板塊普遍錄得升幅。

從香港養老金投資的角度分析。除非另有指明，所有數據均來自景順，截至2025年8月20日。