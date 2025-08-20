環球展望
受貿易緊張局勢紓緩、企業盈利穩健及部分政策支持推動，全球市場於7月份錄得升幅。有關稅改的樂觀情緒及貿易關係改善提振投資者情緒，帶動美國股市表現優於全球同儕。受惠於金融業強勁的盈利及油價上漲推動能源股上行，歐洲股票錄得反彈。受中美貿易談判持續及南向資金不斷流入的支持，7月份中國市場連續第三個月上揚。
固定收益市場於7月份下跌，原因是央行鷹派措辭令政府債券受壓，美國國債、德國國債及英國金邊債券均錄得負回報。然而，受高收益率推動，企業債券錄得正表現。
|指數
|7月(%)
|年初至今(%)
|MSCI 世界指數
|美元 1.3
|11.2
|標準普爾500指數
|美元 2.2
|8.6
|MSCI 歐洲指數
|歐元 0.8
|9.9
|MSCI亞太區（日本除外）指數
|美元 2.2
|17.0
|香港恒生指數
|港元 3.1
|26.7
|恒生中國企業指數（H股）
|港元 2.7
|25.0
|東證股價指數
|日圓 3.2
|7.1
資料來源：Thomson Reuters Datastream，除非另有指明，否則為按當地貨幣計的總回報。數據截至2025年7月31日。
美國
- 美國股票於7月份上漲，受惠於人工智能相關需求暢旺及資金重新流入增長股，科技板塊持續領跑。
- 第二季度美國經濟按年率計算增長3%，超出預期。然而，疲弱的就業數據及持續的2.7%通脹率，推動市場對聯儲局減息的預期升溫。聯儲局保持利率不變，但投票出現分歧顯示9月份的減息壓力正在增加。
歐洲（包括英國）
- 歐洲股票於7月份上揚，收復了6月份的部分失地。銀行盈利強勁帶動金融股成為歐洲表現最優的板塊，此外，隨著美國威脅對俄石油出口實施制裁推高油價，能源板塊亦表現出色。
- 上月，歐元區通脹保持在歐洲央行2%的目標水平，而市場原本預期在能源成本下降及歐元走強有助控制物價的情況下，通脹會略有下降。
亞太區（香港、中國及日本除外）
- 區內貿易協議的正面發展帶動資金流入，繼而推動亞洲（日本除外）股市於7月份延續其上升勢頭。
- 台灣領跑，受強勁的出口增長及GDP加速帶動，股市強勢上漲。此外，受惠於穩定的政策利率及零售額反彈，南韓亦表現出色。
香港及中國內地（H股）
- 於高科技製造業及電子品的帶動下，中國經濟勢頭保持穩健，第二季度GDP按年增長5.2%，6月份工業生產加速6.8%。
- 政策支持預期將會持續，為提振消費者信心及開支，政府或會拓展成功的以舊換新消費政策，從最初的白色家電及汽車擴展到消費類電子品。
日本
- 受惠於美日兩國達成的新貿易協議，日本股票於本月收漲。儘管協議規定對出口商品施加關稅，但日本對美投資5,500億美元及加大開放對美商品市場提振市場情緒，推動汽車製造商、金融及消費者板塊錄得升幅。
- 政治不明朗因素令國內情緒受壓，自民黨和公明黨執政聯盟失去參議院多數席位。這削弱了首相石破茂(Ishiba)的領導地位，並加劇了有關政策可能陷入僵局的擔憂，因此儘管貿易談判取得正面進展，投資者熱情依然不大。
固定收益
- 美國及歐元區利率保持穩定，但聯儲局主席鮑威爾(Powell)及歐洲央行行長拉加德(Lagarde)措辭趨向鷹派，令投資者降低對短期之內減息的預期，繼而導致美國國債、德國國債及英國金邊債券錄得負面回報。
- 受高收益率推動，企業債券市場錄得正回報。英鎊、歐元及美元市場的信貸息差均有收緊，已降至十年低位附近。強勁的投資者需求及穩健的宏觀數據為表現提供支持，尤其是就歐元計價投資級別債券而言。
新興市場
- 受穩定的政策背景及穩健的宏觀基本因素支持，秘魯股票上漲。央行保持政策利率於4.50%不變，與預期一致。
- 土耳其股票因應央行減息並重申反通脹承諾而上漲，金融、工業及消費等板塊普遍錄得升幅。
從香港養老金投資的角度分析。除非另有指明，所有數據均來自景順，截至2025年8月20日。