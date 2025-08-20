環球展望

受貿易緊張局勢紓緩、企業盈利穩健及部分政策支持推動，全球市場於7月份錄得升幅。有關稅改的樂觀情緒及貿易關係改善提振投資者情緒，帶動美國股市表現優於全球同儕。受惠於金融業強勁的盈利及油價上漲推動能源股上行，歐洲股票錄得反彈。受中美貿易談判持續及南向資金不斷流入的支持，7月份中國市場連續第三個月上揚。

固定收益市場於7月份下跌，原因是央行鷹派措辭令政府債券受壓，美國國債、德國國債及英國金邊債券均錄得負回報。然而，受高收益率推動，企業債券錄得正表現。