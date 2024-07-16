人工智能系列 – 人工智能如何繼續作為主導投資主題

近期，一間全球規模最大的人工智能芯片製造商引發了市場波動，讓市場開始懷疑人工智能的投資熱潮是否已經結束。

隨著近期數份報告突顯出這項技術的局限性和不足，有關人工智能革命帶來經濟效益的質疑聲日益高漲。

相反，我相信，有關對人工智能的過高期望已達到頂峰，雖然這些預期尚未獲得確鑿的證據證明，該技術能夠帶來生產力的提升。

更重要的是，我們可能正在步入投資者幻想破滅的時期，不過一旦宏觀經濟效益開始顯現，這種懷疑就會隨之消散。

人工智能(AI)–一個仍有大幅增長空間的投資主題

從市場角度而言，初步的回撤可能是近期投資狂熱過後的「健康喘息」。總括而言，我不認為人工智能會成為另一個市場炒作的科技泡沫。

我們的分析表明，人工智能投資主題具有多年的持續性，而且仍有很大的增長空間，儘管人工智能相關股票的上升軌跡可能會不太平穩。

的確，有關新科技的炒作因其類似泡沫的特徵而更容易遭到質疑，正如1990年代末的互聯網泡沫。

儘管人工智能泡沫有朝一日或許會破滅，但我認為短期內不會發生。當前人工智能泡沫仍有很大的膨脹空間。

現時，美國人工智能相關股票的估值保持高企，但估值合理，而且可能進一步上升。我認為市場對人工智能的樂觀情緒將有可能重現，並在明年進一步推動美國股市上漲。

一場由數碼化、大數據及人工智能領導的工業革命

整體而言，我們認為人工智能技術將推動全球幾乎所有經濟體的全要素生產率顯著提高，儘管各個國家的進程和影響可能各異。

我們甚至認為，世界正在經歷由數碼化、大數據、自動化和人工智能引領的另一場工業革命。

當然，技術發展與其對整體生產力的影響之間可能存在著滯後性，因為這些技術的好處需要時間才能滲透到經濟當中。

此外，各國的基礎設施（包括監管和法律框架）必須進行調整，以便充分發揮每項新科技的潛力。

回顧過去，在1980年代末和1990年代的資訊及通訊技術 (ICT)革命中，核心技術在歷經約10年的發展才在市場中佔據一席之地，而直至1990年代中期，其影響才廣泛顯現。

1990年代中期，由於ICT1推動生產力提升，美國經濟增速達到1980年代的兩倍。但如下圖所示，技術採用的滯後期逐漸縮短。