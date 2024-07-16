人工智能系列 – 人工智能如何繼續作為主導投資主題
近期，一間全球規模最大的人工智能芯片製造商引發了市場波動，讓市場開始懷疑人工智能的投資熱潮是否已經結束。
隨著近期數份報告突顯出這項技術的局限性和不足，有關人工智能革命帶來經濟效益的質疑聲日益高漲。
相反，我相信，有關對人工智能的過高期望已達到頂峰，雖然這些預期尚未獲得確鑿的證據證明，該技術能夠帶來生產力的提升。
更重要的是，我們可能正在步入投資者幻想破滅的時期，不過一旦宏觀經濟效益開始顯現，這種懷疑就會隨之消散。
人工智能(AI)–一個仍有大幅增長空間的投資主題
從市場角度而言，初步的回撤可能是近期投資狂熱過後的「健康喘息」。總括而言，我不認為人工智能會成為另一個市場炒作的科技泡沫。
我們的分析表明，人工智能投資主題具有多年的持續性，而且仍有很大的增長空間，儘管人工智能相關股票的上升軌跡可能會不太平穩。
的確，有關新科技的炒作因其類似泡沫的特徵而更容易遭到質疑，正如1990年代末的互聯網泡沫。
儘管人工智能泡沫有朝一日或許會破滅，但我認為短期內不會發生。當前人工智能泡沫仍有很大的膨脹空間。
現時，美國人工智能相關股票的估值保持高企，但估值合理，而且可能進一步上升。我認為市場對人工智能的樂觀情緒將有可能重現，並在明年進一步推動美國股市上漲。
一場由數碼化、大數據及人工智能領導的工業革命
整體而言，我們認為人工智能技術將推動全球幾乎所有經濟體的全要素生產率顯著提高，儘管各個國家的進程和影響可能各異。
我們甚至認為，世界正在經歷由數碼化、大數據、自動化和人工智能引領的另一場工業革命。
當然，技術發展與其對整體生產力的影響之間可能存在著滯後性，因為這些技術的好處需要時間才能滲透到經濟當中。
此外，各國的基礎設施（包括監管和法律框架）必須進行調整，以便充分發揮每項新科技的潛力。
回顧過去，在1980年代末和1990年代的資訊及通訊技術 (ICT)革命中，核心技術在歷經約10年的發展才在市場中佔據一席之地，而直至1990年代中期，其影響才廣泛顯現。
1990年代中期，由於ICT1推動生產力提升，美國經濟增速達到1980年代的兩倍。但如下圖所示，技術採用的滯後期逐漸縮短。
因此，雖然蒸汽機從發明到普遍採用可能需要約70年的時間，但歷史表明，人工智能的採用速度將更快。
已有跡象顯示，人工智能已開始促進企業加大資本支出投資，且市場普遍認為，人工智能有望於未來十年期通過提升生產力，使美國每年GDP增速提高1.5個百分點2。
人工智能對全球造成的影響
美國無疑仍在領跑世界，而歐洲未必會延續前兩次科技革命的矚目表現。許多新興市場正在積極擁抱前沿科技。
儘管人工智能投資熱潮席捲全球，但人工智能對已發展市場的影響可能較新興市場更為明顯，尤其是就勞動力市場而言。
這是由於新興市場的人口結構更加年輕、勞動力供應更多、資本密集度較低、人力資本發展不成熟以及經濟體主要以製造業為中心。
部分數據亦可證明有關結論——國際貨幣基金組織預計，在已發展經濟體，60%的就業崗位可能受到人工智能的影響，相比之下，在新興市場和低收入國家，這一數字分別為40%和26%3。
然而，雖然人工智能對新興市場的影響程度較弱，但其帶來的意義未必會低於已發展市場。
大部分與人工智能開發相關的人力資本和研發費用由已發展市場經濟體承擔。
這代表著新興市場可以將人工智能作為一種跨越式發展工具，採用最先進的解決方案，同時節省高昂的技術開發成本。印度、以色列、南韓和中國等國家已相繼開始採用這一策略。
適時採用人工智能，加上崗位流失風險有限，將使新興市場經濟體在全球技術格局中佔據更有利的位置，並重大地改變現有的投資前景。
即使如此，人工智能採用者捕捉價值的機會最大。我們將人工智能價值鏈分為三個部分：支援基礎設施、人工智能架構和人工智能採用者。
支援基礎設施代表專用硬件和平台，人工智能架構指用於培訓和部署的工具和系統，而人工智能採用者則代表主要使用人工智能集成軟件應用的企業和職能部門。
目前全球可能正處於前兩個組成部分之間的階段，我們尚未清楚人工智能將以何種方式被廣泛採用，以及它將如何改變長期的經濟格局。
投資啟示－科技行業
如前所述，我們正處於人工智能時代的開端，該主題市場的主要驅動力來自支援基礎設施和人工智能架構這兩大組成部分。
因此，半導體、半導體設備、大規模數據中心和數據基建股票近期出現上漲。
我們相信，這些板塊在短期內將繼續成為已發展市場和新興市場經濟體人工智能市場的催化劑。
儘管市場猜測隨著美國最大型科技股飆升至創紀錄水平，可能會出現潛在的科技股泡沫，但我們認為至少短期內不太可能發生這種情況。
已發展市場的科技板塊熱度頗高，但未至於過熱，因為「七巨頭」的市盈率接近40倍，只有「四騎士」（Dell、Microsoft、Intel、Cisco）的一半，後者於2000年代科技泡沫最鼎盛時期的市盈率超過80倍4。市值最大的6間公司的市盈率最高一度達到64倍5。
此外，科技公司強勁的盈利亦為人工智能的長期牛市提供了支撐。
市場近期經歷了一次健康的修正，因為投資者對創新技術帶來的長期影響進行了重新評估，但我們不認為這是放棄人工智能主題的理由。
相反，這應會為科技行業更可持續的增長奠定基礎。
鑑於相關指標顯示美國和其他已發展市場國家對人工智能基建組件的內需向好，我們仍偏重相關板塊。
投資啟示– 新興市場
新興市場方面，我們認為今年下半年的市場環境將尤為利好台灣和南韓股票。這兩個市場的指數內科技行業的權重均相當之高。
雖然台灣人工智能相關股票的估值並不便宜，但盈利正逐漸改善，我們將繼續觀察，以待市場大幅回調時尋找買入機會。
近期，台灣和南韓市場的表現出現了明顯分化。截至目前，台灣加權股價指數已飆升30%，而南韓綜合股價指數表現遜色6。
雖然兩者在全球芯片供應方面均處於領先地位，但韓國半導體公司並未享受到台灣同業所享有的人工智能溢價。這可能是買入韓國科技股的良好時機。
投資啟示— 長期資金流向與風險因素
從長遠來看，我們預計資金將從設備和基建流向人工智能集成軟件應用領域。
與4G問世時的情況類似，我們相信，隨著人工智能持續快速應用，以人工智能為核心、基於應用程式的新經濟時代將會興起。
但應謹記，任何新技術都伴隨著風險。鑑於人工智能工具的強大功能，前所未見的網絡安全案例可能很快會出現。
因此，我們看好網絡安全和資訊科技諮詢服務的前景。
*觀點來自 Nuray Smatova
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。