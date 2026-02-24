中國科技系列 – 機器人已成為具備多重催化劑的關鍵投資主題
機器人正從實驗室演示走向實際應用，而中國正引領這一轉向。在數日前的春節聯歡晚會（春晚，每年中國春節收視率最高的電視節目）上，機器人成為核心亮點，足見其重要性。
憑藉高速發展的人工智能、深厚的製造業知識及強有力的政策支持，中國已成為世界最大的機器人市場，也是人形機器人和具身智能(embodied AI)系統領域的一股新興力量。
在(1)政府政策支持、(2)需求激增、(3)中國相較於他國的競爭優勢，以及(4)機器人板塊投資範疇日益擴大的推動下，機器人已成為具備多重催化劑的關鍵投資主題。
在全球範圍內，機器人的發展仍處於早期階段。對於希望涉足這一快速增長的行業的長線投資者而言，中國機器人或能提供具吸引力的機會。
1.政府政策支持
今年，春晚舞台成為展示中國科技雄心的舞台。從人形機器人表演高精度武術，到與人類舞者一齊完成複雜動作，這些機器人在全球觀眾面前突破了人形機器人和具身智能的界限。
在春晚開播後的前兩小時內，電子商務平台上的機器人搜索量較開播前時段激增超過300%。客戶諮詢量增長460%，訂單量亦上升150%1。新訂單覆蓋全國100多座城市，範圍從一線大都市延伸至小型縣城。
這場表演遠超娛樂範疇，更是國家重點發展方向的重要訊號，大型機器人企業斥巨資展示了相關領域的技術突破，與中國引領下一代機器人和先進製造業的戰略相互呼應。
即將推出的第十五個五年規劃（2026至2030年）亦將具身智能及先進製造業置於國家戰略議程的核心，強化對該行業的政策與資金支持。
2.機器人需求前景一片光明
透過部署機器人，製造商可受惠於效率提升及成本顯著下降。自動化不僅能加快生產週期，亦能提高質素穩定性，使公司能夠擴大生產規模而無需按比例增加員工數量。
汽車、鋰電池及半導體行業對機器人的工業需求正持續增長2。電氣化和電池容量擴大，正推動中國新一波自動化需求。
2025年工業機器人銷量估計增長13.6%，而2026年及2027年的工業機器人需求預計將分別增長11.7%和12.5%3，其中協作機器人將成為增長最快的類別。
人形機器人方面，在近期舉行的2026年消費電子展(CES)上，中國人形機器人參展商佔該類別的半數以上，彰顯出新聞背後的真實水平。從由人形機器人配送盒飯，到銀行和醫院內的服務機器人，機器人應用案例正擴展至全國各地的日常生活之中。
隨著公司專注於特定任務（如餐飲、酒店、物流），我們相信到2026至2027年，出貨量將錄得多倍增長4。此外，近期一項調查顯示，中國各個行業內62%的高管希望在2027年以前部署人形機器人，反映出市場應用人形機器人的意願保持強勁5。
這一快速增長的行業仍處於早期階段。由於需求強勁，投資者可以現作部署，以期在不久之後的大規模應用階段，受惠於全行業的普遍上漲。
3.中國的競爭優勢
中國垂直整合的供應鏈壓縮了開發週期和成本，這將成為機器人產業的關鍵優勢。
此外，中國多家機器人公司的產品迭代週期已縮短至每代約6至8個月6，與全球主要競爭對手持平甚至可能更短。
中國的機器人公司正與國內科技巨頭聯手，以建立合作夥伴關係或將其產品與成熟的AI模型相結合。
隨著技術與成本的競爭力日益增強，中國機器人製造商的業務已擴展至本土市場之外，於2025年佔得54%的全球市場份額7。
4.中國A股市場機器人板塊的版圖日益擴大
中國的機器人生態系統涵蓋了執行器、伺服電機、傳感器、控制器、工業機械臂、協作機器人及具身智能平台。
許多領先的機器人公司已在中國A股市場上市。它們為投資者提供潛在多元化投資敞口，涵蓋從零部件到完整系統的整個價值鏈。
與此同時，與機器人相關的上市交易吸引了投資者的濃厚興趣。中國機器人行業的IPO活動加速8，資本密集型企業紛紛透過市場為其商業化和產品開發集資。
結論
中國的機器人產業正以驚人的速度從原型階段走向商業現實。
在政策支持、強勁的需求、世界級製造水平、深度AI整合以及資本市場參與度不斷擴大的支持下，該板塊正逐漸成為未來十年最具決定性的潛在投資機會之一。
對於尋求佈局變革性技術的投資者而言，中國機器人的發展才剛剛開始。
