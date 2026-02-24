中國科技系列 – 機器人已成為具備多重催化劑的關鍵投資主題

在(1)政府政策支持、(2)需求激增、(3)中國相較於他國的競爭優勢，以及(4)機器人板塊投資範疇日益擴大的推動下，機器人已成為具備多重催化劑的關鍵投資主題。

在全球範圍內，機器人的發展仍處於早期階段。對於希望涉足這一快速增長的行業的長線投資者而言，中國機器人或能提供具吸引力的機會。

1.政府政策支持

今年，春晚舞台成為展示中國科技雄心的舞台。從人形機器人表演高精度武術，到與人類舞者一齊完成複雜動作，這些機器人在全球觀眾面前突破了人形機器人和具身智能的界限。

在春晚開播後的前兩小時內，電子商務平台上的機器人搜索量較開播前時段激增超過300%。客戶諮詢量增長460%，訂單量亦上升150%1。新訂單覆蓋全國100多座城市，範圍從一線大都市延伸至小型縣城。

這場表演遠超娛樂範疇，更是國家重點發展方向的重要訊號，大型機器人企業斥巨資展示了相關領域的技術突破，與中國引領下一代機器人和先進製造業的戰略相互呼應。

即將推出的第十五個五年規劃（2026至2030年）亦將具身智能及先進製造業置於國家戰略議程的核心，強化對該行業的政策與資金支持。

2.機器人需求前景一片光明

透過部署機器人，製造商可受惠於效率提升及成本顯著下降。自動化不僅能加快生產週期，亦能提高質素穩定性，使公司能夠擴大生產規模而無需按比例增加員工數量。

汽車、鋰電池及半導體行業對機器人的工業需求正持續增長2。電氣化和電池容量擴大，正推動中國新一波自動化需求。

2025年工業機器人銷量估計增長13.6%，而2026年及2027年的工業機器人需求預計將分別增長11.7%和12.5%3，其中協作機器人將成為增長最快的類別。