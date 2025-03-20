非週期性和結構性趨勢成型，歐洲股票值得關注

特朗普針對盟友的激烈舉動向世界各地敲響警鐘，並被視為武裝號召，尤其是在歐洲。

3月或許標誌著西方的終結：盟友感到不能再依賴美國。德國政策制定者公佈的總計1萬億歐元1的最新財政及國防支出計劃，推動歐元區債券孳息率躍升30點子2，歐洲股票、歐元及英鎊亦紛紛飆漲。

市場顯然將此視為轉捩點。然而，這會是另一個「虛假黎明」嗎？例如，德國總理舒爾茨（Scholz）在俄羅斯2022年入侵烏克蘭數天後發表的「Zeitenwende」演講亦聲稱世界已經改變，但歐洲卻沒有多大改變。此後，相比於美國，歐元區、德國及英國的增長均出現停滯。

歐洲國防支出是重點

特朗普政府一直堅持歐洲的北約盟友公平地分擔國防開支。儘管美國的承諾已成疑問，歐洲仍需要來自東方的自身威懾力。歐盟和英國已經制定計劃，於未來數年增加超過1萬億美元的國防和基建開支。

擴大國防支出或許必不可少，但我們認為歐洲亦要整合規劃、採購、運作、情報，並提高生產力。由於俄羅斯在人力、物資、軍火、能源方面的成本比歐洲低，因此較歐洲四分五裂的民主國家更容易進行戰爭動員。