非週期性和結構性趨勢成型，歐洲股票值得關注
概要
歐洲股指儘管去年漲幅不大，但今年年初至今已錄得強勁的相對回報。
德國最新公佈的計劃顯示，政策制定者表現出新的意願，將大幅增加財政支出。這可能會在未來五年內重新振興歐洲最大的經濟體，並帶動該地區的其他部分。
增長前景改善有望於未來多年推動歐洲股票上漲，推升歐洲主權債券孳息率，同時為歐元兌美元匯率提供支撐。
特朗普針對盟友的激烈舉動向世界各地敲響警鐘，並被視為武裝號召，尤其是在歐洲。
3月或許標誌著西方的終結：盟友感到不能再依賴美國。德國政策制定者公佈的總計1萬億歐元1的最新財政及國防支出計劃，推動歐元區債券孳息率躍升30點子2，歐洲股票、歐元及英鎊亦紛紛飆漲。
市場顯然將此視為轉捩點。然而，這會是另一個「虛假黎明」嗎？例如，德國總理舒爾茨（Scholz）在俄羅斯2022年入侵烏克蘭數天後發表的「Zeitenwende」演講亦聲稱世界已經改變，但歐洲卻沒有多大改變。此後，相比於美國，歐元區、德國及英國的增長均出現停滯。
歐洲國防支出是重點
特朗普政府一直堅持歐洲的北約盟友公平地分擔國防開支。儘管美國的承諾已成疑問，歐洲仍需要來自東方的自身威懾力。歐盟和英國已經制定計劃，於未來數年增加超過1萬億美元的國防和基建開支。
擴大國防支出或許必不可少，但我們認為歐洲亦要整合規劃、採購、運作、情報，並提高生產力。由於俄羅斯在人力、物資、軍火、能源方面的成本比歐洲低，因此較歐洲四分五裂的民主國家更容易進行戰爭動員。
投資策略
預期的國防支出增加所帶來的經濟提振進一步推動歐洲市場。好消息是，基於經週期調整後市盈率，它們仍然相對具吸引力。
在2025年《景順投資展望》中，考慮到歐洲股票相對於美國股票估值便宜，而且歐洲市場比美國市場更具週期性，因此我們已對歐洲股票作出超配。倘若經濟上行，這將帶來豐厚回報。
除了涉及監管競爭力和國家安全的潛在存在性變化外，最近幾個月歐洲股票表現優異的三個原因如下：
首先 - 歐元區的貨幣政策遠較其他已發展市場寬鬆。
第二 - 歐元區的經濟數據開始出現驚喜。
第三 - 雖然歐洲企業盈利修正仍然負面，但盈利趨勢呈現上行。
隨著非週期性和結構性趨勢開始形成，歐洲股票值得更多關注。
這包括美國例外論終結、歐洲一體化加強、歐洲有意於未來數年甚至數十年部署促進增長的刺激措施，以及德國最新推出的財政刺激計劃。
部分觀點來自Kristina Hooper、Paul Jackson、James Anania
投資風險
投資價值及任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。