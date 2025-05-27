Insight
穆迪下調美國主權信用評級對市場的影響
- 大多數機構投資者早在2013年就已將美國國債視為獨立資產類別，而非AAA評級資產的一部分，因此穆迪下調美國主權信用評級對投資者配置影響甚少。
- 我們更關注下調評級的原因，因此會密切關注美國國會就其本土預算進行的討論。
穆迪下調評級的原因
- 財政赤字高企：美國每年財政赤字接近2兆美元，佔GDP的6%以上1。
- 削減支出難以根本改變赤字：政府削減支出對整體赤字不太可能構成長遠改變。2
- 預算法案受阻：共和黨提出的預算與稅收法案在眾議院未獲通過，因爲部分共和黨議員反對法案。
- 政策轉向面臨挑戰：如果推動增長的措施如減稅政策會加劇財政赤字，特朗普政府在將政策重點從關稅轉向這些措施時可能會遇到挑戰。
美國國債孳息率上升的原因
- 美國國債孳息率上升反映出經濟衰退風險降低、通脹預期上升和財政赤字憂慮加劇，因爲美國國會提議進一步減稅，但沒有相應措施抵銷支出。
- 儘管美國國債市場仍面臨來自「債券義和團」的壓力，但無需恐慌。
- 美國仍有多種手段應對債務及赤字。
- 我們預計債務上限將會被提高，正如 2023 年以及之前的許多時期一樣。外國投資者尚未大規模拋售美國國債，而美國聯儲局也不太可能屈服於壓力。
投資啓示
- 我們正在關注預算討論進展，若有跡象顯示美國財政部將增加債券發行，可能推高孳息率並使孳息率曲線變陡。
- 相反，若關稅收入增加、減稅尚未實施，美國赤字則可能在今年內縮小。
- 由於美國財政長遠前景不明朗，美國實際孳息率處於便宜水平，並可能會持續一段時間。
- 投資者應保持多元化資產配置，目前可能是買入亞太地區高評級主權債與信用債的良好時機。
這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。