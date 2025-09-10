印度的增長動力提升其投資吸引力

溫和的CPI為減息鋪路

7月份CPI通脹放緩至8年以來的低位，為1.55%4。事實上，由於食品及商品價格緩和，印度的通脹已穩步下降。這無疑為央行提供實施更多減息的空間。於2026財年餘下時間裡，預計回購利率下調25至50點子。

我們認為，長期而言，前置式減息（暦年年初至今100點子）、通脹放緩（提振購買力），加上GST改革及個人所得稅減免（150億美元）有助於刺激家庭消費5。

擬議的GST合理化措施有望刺激消費

上個月，總理莫迪宣佈GST稅率正常化措施，可能將於排燈節（印度節日，預計於2025年10月份舉行）之前落實。是次改革建議包括下調大眾市場商品及具消費升級潛力產品的GST稅率。

目前，印度有5個GST稅率檔次：0%、5%、12%、18%及28%。6 其中，12%及18%被視為標準稅率。報導稱，印度政府提議簡化稅率結構，僅保留5%及18%兩個主要稅率檔次，同時對精選商品徵收40%的稅率。6

取消12% GST稅階將對多個行業帶來利好，包括加工食品、服裝、鞋類、拖拉機、農業設備、建築材料及酒店業等。

我們認為這是一項正面發展，有望刺激消費，尤其有利非必需消費品及日常消費品行業。更簡化的GST結構亦有助紓緩通脹壓力。

即將來臨的婚禮旺季 – 一個潛在的消費熱潮

消費方面，印度即將來臨的婚禮旺季（10月至12月）備受關注。印度每年約有800萬至1000萬場婚禮舉行，一般印度人可能會在婚禮上花費其一生財富的五分之一。每場婚禮的平均開支約為15,000美元。7

婚禮預算的大部分通常用於購買珠寶、餐飲及活動安排。印度婚禮產業估值約為1,300億美元。7我們預期該行業將持續增長，因為在財富效應及對就業前景的樂觀情緒下，人們更願意在婚禮上花費。