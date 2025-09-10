印度的增長動力提升其投資吸引力
概要
- 印度經濟持續展現強勁而具韌性的增長動力，一連串正面發展進一步鞏固其長期增長前景，當中尤以內需實力為主要驅動力。
- 標準普爾在18年來首次上調印度主權評級，標誌著對印度宏觀經濟穩定性及改革進程抱有信心。
- 高頻數據表現強勁，其中第二季度GDP增長及製造業採購經理人指數(PMI)等數據表現穩健。
- 消費者物價指數 (CPI)通脹數據處於8年以來的低位，呈穩步下行趨勢。
- 擬議的商品及服務稅(GST)合理化措施可能會刺激消費。
- 婚禮季即將來臨，將是印度的又一個潛在消費熱潮。
標準普爾18年來首次上調印度主權評級
本月初，標準普爾將印度的長期主權信貸評級從「BBB-」級上調至「BBB」級，為18年來標準普爾對印度主權評級的首次上調。1
本次評級上調反映出多個正面因素，包括印度活躍的經濟增長、政府的財政整頓承諾、公共開支質素改善，以及強勁的企業、財務及外部資產負債表。
於評級上調之後，印度有望吸引更強勁的外資流入，進而增強投資者信心及降低借貸成本。
強勁的國內增長
印度的第二季度實質GDP按年增長7.8%2，超出市場預期。強勁的表現主要由穩健的私人消費及服務業增長所帶動。大眾消費顯著復甦，亦有助推動增長勢頭。
此外，2025年8月份，受相關強勁的產出分項指數（反映內需韌性）的支持，印度的製造業PMI上升至17年以來的高位，為59.33。
溫和的CPI為減息鋪路
7月份CPI通脹放緩至8年以來的低位，為1.55%4。事實上，由於食品及商品價格緩和，印度的通脹已穩步下降。這無疑為央行提供實施更多減息的空間。於2026財年餘下時間裡，預計回購利率下調25至50點子。
我們認為，長期而言，前置式減息（暦年年初至今100點子）、通脹放緩（提振購買力），加上GST改革及個人所得稅減免（150億美元）有助於刺激家庭消費5。
擬議的GST合理化措施有望刺激消費
上個月，總理莫迪宣佈GST稅率正常化措施，可能將於排燈節（印度節日，預計於2025年10月份舉行）之前落實。是次改革建議包括下調大眾市場商品及具消費升級潛力產品的GST稅率。
目前，印度有5個GST稅率檔次：0%、5%、12%、18%及28%。6 其中，12%及18%被視為標準稅率。報導稱，印度政府提議簡化稅率結構，僅保留5%及18%兩個主要稅率檔次，同時對精選商品徵收40%的稅率。6
取消12% GST稅階將對多個行業帶來利好，包括加工食品、服裝、鞋類、拖拉機、農業設備、建築材料及酒店業等。
我們認為這是一項正面發展，有望刺激消費，尤其有利非必需消費品及日常消費品行業。更簡化的GST結構亦有助紓緩通脹壓力。
即將來臨的婚禮旺季 – 一個潛在的消費熱潮
消費方面，印度即將來臨的婚禮旺季（10月至12月）備受關注。印度每年約有800萬至1000萬場婚禮舉行，一般印度人可能會在婚禮上花費其一生財富的五分之一。每場婚禮的平均開支約為15,000美元。7
婚禮預算的大部分通常用於購買珠寶、餐飲及活動安排。印度婚禮產業估值約為1,300億美元。7我們預期該行業將持續增長，因為在財富效應及對就業前景的樂觀情緒下，人們更願意在婚禮上花費。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。