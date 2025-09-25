於此背景下，央行暗示未來政策會有收緊。儘管通脹仍高於目標，且受股市高漲及信貸息差收窄支持，金融環境寬鬆，聯儲局仍於9月份的聯邦公開市場委員會會議上宣佈今年以來的首次減息。

聯儲局最新點陣圖釋放溫和鴿派訊號，預計今年會減息三次，儘管以微弱優勢通過。

關稅帶來的價格壓力或會於短期內推升通脹，但這些壓力從本質上而言更像是暫時性的，不太可能持續。

投資展望

對於投資者而言，我們相信未來數週或數月的市場波動更可能帶來有選擇性的入場時機，而不意味著週期的轉折。

我們相信，當前市場較4月份「關稅恐慌」期間更為平靜，這主要是因為現時宏觀環境更加寬鬆。

或許更為重要的是，貿易戰全面爆發的風險不大。面臨超高關稅的國家（如印度及巴西）僅佔美國進口的一小部分。

固定收益

隨著聯儲局逐步減息推動短期國債利率下降，以及有關美國預算赤字及聯儲局管治的憂慮令長期國債利率保持小幅盤整，孳息率曲線可能進一步變陡。

短存續期資產仍具備相對收益優勢，而長期收益率仍低於歷史常態。

信貸方面，投資級別及高收益信貸息差均保持歷史低位。儘管受強勁的基本因素及盈利韌性支持，當前環境仍須採用有選擇性的方法。

根據我們的觀察，信貸需求仍然強勁，為市場環境提供有力支持，這可能反映出整體收益率在實質及名義層面上仍具吸引力，尤其是對於尋求收益的投資者而言。1

我們更傾向於企業投資級別債務，原因是其可以提供與政府債券相若的風險報酬狀況，而企業高收益債務息差進一步收窄。投資級別債務方面，受到更具吸引力的綜合收益率支持，我們偏重英國及新興市場，對美國及歐盟則持中立態度。

股票

美國股票估值高企，但科技股盈利增長依然強勁。減息預期或會繼續推動週期股表現出色。銀行股可能受惠於孳息率曲線變陡及邊際改善。

年初至今，歐洲股票表現優於美股，但這主要是受估值重估推動。要想保持漲勢，盈利必須加速，大規模基建及國防開支計劃即將帶來的財政刺激或可為此提供支持。

英國股票亦更具估值吸引力，且板塊構成兼具收益可觀的防禦股以及對經濟敏感的週期股。

香港及內地股市行情已經啟動。內地利率低企推動本地投資者投資股票，尤其是在港上市的離岸股票。估值相比全球同儕依然便宜，「反內卷」政策有望透過抑制過度競爭為邊際及盈利增長提供支撐。

總體而言，當前環境更宜採取多元化的投資策略，與此同時考慮到明年全球增長有望反彈，可適度承擔市場風險。



投資風險

投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。