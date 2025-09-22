聯儲局重啟寬鬆政策及其對市場的影響
正如市場普遍預期，聯儲局宣佈減息25點子，將政策利率下調至4.0%-4.25%區間1，並暗示有可能進一步放寬政策。
值得注意的是，有一位官員反對決議，主張在九月進行更激進的50個基點降息。然而，主席鮑威爾的措辭略顯鷹派，他並未明確說明中性利率，而是表示當前立場「更接近中性」，並指出政策正朝著「中性方向」發展。
隨後的新聞發佈會聲明強調就業增長放緩、失業率上升及通脹居高不下，亦重點指出勞動力市場的下行風險加劇。
聯儲局最新點陣圖仍釋放溫和鴿派訊號，預計今年會減息三次至3.625%1，儘管以10-9的微弱優勢通過。
就2026年而言，點陣圖降至3.375%，暗示明年僅會再進行一次25點子的減息，明顯高於2.911%的市場隱含利率。1
我們預期，年底之前聯儲局還會進行兩次25點子的減息，明年年初還會再減息一次。
投資啟示
減息消息公佈後，美國股指期貨於亞洲時間早間交易階段上漲，但美國國債下跌，說明押注聯儲局立場會更趨鴿派且此後會實施一系列大幅減息的市場參與人士對此感到失望。
政策寬鬆週期內，美股表現取決於經濟狀態。從歷史上看，倘若在寬鬆週期啟動後接下來的12個至18個月之內經濟並無陷入衰退，美國股市會錄得強勁的回報。
就此週期而言，我們認為美股已消化大部分減息預期。
因此，於聯儲局這一新的寬鬆週期內，我們相信投資者可保持充分多元化的投資組合，同時有選擇性地增持新興市場股票及新興市場當地貨幣債券。
此外，我們認為在利率下降的環境下，房地產有望跑贏。
聯儲局於年內餘下時間內的減息可能會削弱美元，同時為亞洲各國央行進一步減息提供空間。
美元走弱、亞太區的貨幣政策放寬及油價回落歷來都有助於新興市場跑贏已發展市場。
鑑於當前新興市場股票估值較已發展市場同儕存在三分之一的折讓，我們相信其中蘊藏大量價值有待發掘。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。