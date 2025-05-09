美國資產和外匯市場最近的波動

市場對美國資產本質上變得更高風險的擔憂日益增加。

這可能反映市場對美國經濟增長阻力或美國總統特朗普的貿易政策的焦慮。

我們對關稅如何發揮作用預測的基本情景是，我們可以預期一系列不同關稅升級和降級情景同時出現。每當有正面消息發布時，美國股市和美元可能會因市場風險承受程度增加而反彈。

投資啟示

收益率反映投資者擔心滯脹

儘管市場對美國增長有擔憂，但美國收益率曲線斜率和期限溢價都在上升。

這通常發生在經濟復甦時期，例如90年代初、2000年代初、2010年代或2020年代初。但很明顯，經濟目前並未處於復甦時期。

相反，我們認為收益率反映投資者擔心滯脹，就像70年代初/中期和後期，石油禁運對廣泛經濟的供應造成衝擊。

美國在特朗普政府管治下，移民限制和大幅提高的關稅現在可能會產生同樣的效果，從而黃金和其他高質量通脹對沖工具受惠。

看好日圓、澳元和歐元

從貨幣角度看，我們認為日圓可能今年的表現更好，因為一旦關稅陰霾消散，同時由本地需求推動的增長繼續增強，日本央行可能會繼續其加息計劃。

我們亦看好澳元，長線投資者可以從美元轉向澳元，澳洲退休公積金基金可能需要增加其對沖比率，這對澳元有支持作用。

我們同時看好歐元，歐元區經濟體正在部署大量財政刺激措施以推動經濟增長。

亞洲貨幣和亞洲資產的前景

在亞洲貨幣中，新台幣的升值尤為顯著，而且可能仍有上升空間。

這一上升趨勢是由於中美貿易緊張局勢緩解和更樂觀的增長數據推動的。

但新台幣強勢的主要催化劑是資本流入，尤其是資金回流本土。

此外，台灣的人壽保險業成為一股強大的力量，持有約1.7萬億美元的海外資產，當中主要是美國國債。

o 由於新台幣負債和美元資產之間出現不相配，這導致市場出現一些波動。

儘管如此，如果台灣地區的央行對新台幣快速升值感到不安，可能會更強力地干預。

亞洲資產的表現迄今落後於歐洲和拉丁美洲的同類資產。

最近亞洲貨幣的升值可能一定程度上是一種追趕效應。

「拋售美國」趨勢推動投資者尋求替代方案，而亞洲憑藉市場深度、流動性和多樣化的敞口，自然成為資本重新配置具有吸引力的選擇。

黃金作為對沖美國政策不確定性的資產

由於市場缺乏其他替代方案，我們認為黃金是對沖美國政策或地緣政治不確定性的資產。

國際貨幣基金組織的數據顯示，央行目前並未大舉購入黃金，但我們預計私人和官方需求將持續，推動金價上漲。

這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。

投資風險

投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。