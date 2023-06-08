高溫熱浪與厄爾尼諾現象：可持續發展與氣候適應的啟示和機遇
步入夏季，多個地區開始感受到天氣炎熱與氣溫飆升。尤其是，2023年厄爾尼諾天氣現象可能進一步發展，從而為可持續發展與氣候適應帶來特別的投資啟示和機遇。
有預測指今年許多國家將經歷高溫熱浪，原因是什麼？
•聯合國世界氣象組織於上月宣佈，2023年厄爾尼諾現象可能進一步發展—這是一種自然發生的氣候現象，伴隨全球升溫和氣候變暖。1
•這一現象導致赤道太平洋東部海洋表面異常變暖，由此形成的大型積雨雲則會打破當地及地區天氣模式。2
從短期和長期而言，高溫熱浪可能對企業和各個國家帶來甚麼影響？
•期間，亞洲部分地區可能經歷氣溫飆升（例如，2015/16年厄爾尼諾事件期間，新加坡氣溫較長期均值上升0.6攝氏度）3及降雨量的相應減少，從而令亞洲及非洲變得更加炎熱乾燥，同時導致南美洲降雨量增加。
•季節性熱浪預計提前來襲，太平洋地區氣溫創新高並伴隨乾旱，其他地區則遭遇洪水。此前1997/8年的厄爾尼諾事件曾導致全球損失5.7萬億美元收入，及23,000人死亡。4
•潛在的行業影響包括
i)天氣及氣候變動影響農業及食品供應鏈，從而引發供應短缺及價格上漲。亞洲佔全球農業生產的60%以上，供應衝擊將導致產量大幅下降。5
ii)氣溫上升影響能源需求及消費（例如冷氣），增加相關成本及開支；作為一個大型能源進口地區，亞洲將繼續面臨重大能源安全風險，到2050年，自給率或將從72%降至63%。6
iii)天氣事件的強度導致相關基建及實物資產損壞：影響短期維修資本開支及長期保費。
對此，企業及各國是否正在／預期會採取任何行動應對高溫熱浪？（請嘗試以亞洲視角分析）
•不同行業及發行人已開始準備採取相關行動；舉例而言：
i.農業：更加精準的天氣變化及作物供應監控；對關鍵商品進行相應的儲存；為相關灌溉做好準備。
ii.房地產及基建：相關基建升級，能源效率及供冷技術安裝，尤其是城市供冷基建設施。
iii.能源業：為市中心電力需求的增加提供充足的備用電力，因惡劣天氣可能影響可再生能源發電量。
有哪些投資啟示／機遇？
•可持續發展領導力：在氣候變化的背景下，相比因天氣相關影響而面臨財務和營運風險的債券發行人，能夠積極地適應環境的債券發行人有望從中受惠。擁有可增強氣候適應能力的技術和服務或提供適應解決方案的發行人亦可受惠於市場的採用。
•一間在香港島擁有450萬平方英尺地產的香港物業公司就是一個很好的例子。該公司碳強度水平已較2005年削減38%，且40%債務來自可持續金融，並早於計劃日期達成目標。公司將脫碳舉措整合至從設計、建築到營運的整個流程，建築物用電約佔香港的90%。7
•適應融資：厄爾尼諾現象將進一步增加對適應融資的需求，關鍵投資主題包括：
i)農業及食品安全：加強供應安全，包括可持續農食系統轉型。
ii)水：幫助增加可用水量和供應，包括節水和輸送資產。
iii)基建：將氣候適應整合至基建當中，包括早期氣候警告系統及防護性基建設施。
iv)生物多樣性債券：中國各個銀行已專門針對天然林保護、河流、湖泊及濕地保護等發行債券。