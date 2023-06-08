高溫熱浪與厄爾尼諾現象：可持續發展與氣候適應的啟示和機遇

步入夏季，多個地區開始感受到天氣炎熱與氣溫飆升。尤其是，2023年厄爾尼諾天氣現象可能進一步發展，從而為可持續發展與氣候適應帶來特別的投資啟示和機遇。

有預測指今年許多國家將經歷高溫熱浪，原因是什麼？

•聯合國世界氣象組織於上月宣佈，2023年厄爾尼諾現象可能進一步發展—這是一種自然發生的氣候現象，伴隨全球升溫和氣候變暖。1

•這一現象導致赤道太平洋東部海洋表面異常變暖，由此形成的大型積雨雲則會打破當地及地區天氣模式。2

從短期和長期而言，高溫熱浪可能對企業和各個國家帶來甚麼影響？

•期間，亞洲部分地區可能經歷氣溫飆升（例如，2015/16年厄爾尼諾事件期間，新加坡氣溫較長期均值上升0.6攝氏度）3及降雨量的相應減少，從而令亞洲及非洲變得更加炎熱乾燥，同時導致南美洲降雨量增加。

•季節性熱浪預計提前來襲，太平洋地區氣溫創新高並伴隨乾旱，其他地區則遭遇洪水。此前1997/8年的厄爾尼諾事件曾導致全球損失5.7萬億美元收入，及23,000人死亡。4

•潛在的行業影響包括

i)天氣及氣候變動影響 農業及食品供應鏈 ，從而引發供應短缺及價格上漲。亞洲佔全球農業生產的60%以上，供應衝擊將導致產量大幅下降。5

ii)氣溫上升影響 能源需求及消費（例如冷氣） ，增加相關成本及開支；作為一個大型能源進口地區，亞洲將繼續面臨重大能源安全風險，到2050年，自給率或將從72%降至63%。6