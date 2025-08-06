景順的環境和氣候風險管理方針



我們銳意成為最以客戶為本的資產管理公司，就此而言，採用全方位應對環境和氣候投資風險的方針至關重要。其中包括：

管治： 由董事會和高級管理層對環境和氣候風險執行實體層面的監督和領導

由董事會和高級管理層對環境和氣候風險執行實體層面的監督和領導 投資策略： 將環境風險（特別是氣候風險）納入投資流程的一部分，尤其是針對重大風險因素

將環境風險（特別是氣候風險）納入投資流程的一部分，尤其是針對重大風險因素 風險管理： 全面的風險管理框架，包括由數據和科技工具支持的風險監控、投資組合回顧和風險上報

全面的風險管理框架，包括由數據和科技工具支持的風險監控、投資組合回顧和風險上報 披露：我們對環境和氣候風險管理方針的報告和披露保持透明度

有關更多詳情，請參閱：

景順的公司盡責管理報告: 概述景順的ESG方針，包括管治、策略、ESG工具、行業合作夥伴:

景順的公司TCFD報告：景順應對氣候風險方針的報告符合氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的要求，包括管治、策略、風險管理，以及指標與目標：

景順投資管理有限公司及Invesco Asset Management Singapore Ltd的環境風險管理政策：從實體層面考慮管治、投資策略、風險管理以及環境與氣候風險披露的風險管理政策 (只提供英文版本)



環境風險管理政策 (只提供英文版本)

有關景順投資管理有限公司管理及營運的基金之氣候指標披露 (只提供英文版本)

有關更多詳情，請瀏覽此處 ，進一步了解我們的可持續投資方針：



如中英文版本有任何歧異或不相符之處，應以英文版本為準。