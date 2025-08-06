ESG與責任投資 中國固定收益的可持續投資：投資中國的理據
我們認為，對中國進行ESG投資的時機已經越來越成為一個“為什麼不”的時刻。中國一直積極倡導推廣可持續金融及脫碳方面的舉措。中國的ESG標準亦在迅速與國際ESG標準接軌。與此同時，中國的電網正在向可再生能源轉型，其規模在全球數一數二。
景順的環境和氣候風險管理方針
我們銳意成為最以客戶為本的資產管理公司，就此而言，採用全方位應對環境和氣候投資風險的方針至關重要。其中包括：
有關更多詳情，請參閱：
景順的公司盡責管理報告: 概述景順的ESG方針，包括管治、策略、ESG工具、行業合作夥伴:
景順的公司TCFD報告：景順應對氣候風險方針的報告符合氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的要求，包括管治、策略、風險管理，以及指標與目標：
景順投資管理有限公司及Invesco Asset Management Singapore Ltd的環境風險管理政策：從實體層面考慮管治、投資策略、風險管理以及環境與氣候風險披露的風險管理政策 (只提供英文版本)
環境風險管理政策 (只提供英文版本)
有關景順投資管理有限公司管理及營運的基金之氣候指標披露 (只提供英文版本)
有關更多詳情，請瀏覽此處 ，進一步了解我們的可持續投資方針：
如中英文版本有任何歧異或不相符之處，應以英文版本為準。
聯合國的政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)關於氣候變化的最新旗艦報告為各國提出警示，並敦促各方立即採取行動。我們與Alexander Chan就這份有份量的報告帶來的重要啟示及相關投資機會展開討論。
減少全球能源相關二氧化碳排放量，並於2050年前實現淨零排放，這是相當艱鉅的任務。我們藉由亞洲固定收益來展示景順的淨零排放投資框架，也概述高碳排產業在邁向淨零目標的過程中扮演的重要角色，以及此轉型帶來的潛在投資機會。