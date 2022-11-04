COP27氣候大會展望及潛在投資啟示

在去年召開的COP26氣候大會上，締約國達成了分階段削減燃煤發電的歷史性承諾。

今年，COP27氣候大會將於11月6日至18日期間在埃及的沙姆沙伊赫舉行。

自去年COP26氣候大會落幕以來，環球及亞洲地區於氣候轉型方面取得了哪些關鍵進展？

環球概況： 地緣政治事件引發能源及食品安全危機。多個地區透過政策的制訂增強長期能源供給的獨立性，同時促進綠色經濟增長。

歐盟： 發佈 REPowerEU 計劃，透過節能措施及將2030年之前可再生能源佔比目標提升至45%，提高能源獨立性 1 。

發佈 計劃，透過節能措施及將2030年之前可再生能源佔比目標提升至45%，提高能源獨立性 。 美國： 通過《通脹削減法案》( Inflation Reduction Act )，包括提高太陽能、風能及電池等清潔能源產能；針對可再生能源、電動汽車及節能產品提供消費者補貼及生產稅收抵免。 2

通過《通脹削減法案》( )，包括提高太陽能、風能及電池等清潔能源產能；針對可再生能源、電動汽車及節能產品提供消費者補貼及生產稅收抵免。 中國：習主席在中共二十大的開幕式致辭中重申了環保、能源安全及倡導綠色生活方式的重要性。3此前，中國亦於2021年推出並落實「1+N」政策框架，並於近期發佈《中國綠色債券原則》，與全球標準接軌。

今次COP27氣候大會將有哪些焦點？

減緩—履行「淨零排放」承諾

氣候適應—漸成焦點：

生物多樣性—與氣候議題連接：

儘管生物多樣性議題將於12月召開的聯合國生物多樣性大會(COP15)上被重點討論，但生物多樣性深受氣候影響，而自然為本的解決方案在減排方面發揮重要作用。

隨著COP15的臨近，生物多樣性與氣候變化適應及融資的連接值得關注。

理解企業面臨的自然資本機遇與風險變得日益重要。

融資—解決融資短缺問題：