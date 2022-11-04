Insight
COP27氣候大會展望及潛在投資啟示
在去年召開的COP26氣候大會上，締約國達成了分階段削減燃煤發電的歷史性承諾。
今年，COP27氣候大會將於11月6日至18日期間在埃及的沙姆沙伊赫舉行。
自去年COP26氣候大會落幕以來，環球及亞洲地區於氣候轉型方面取得了哪些關鍵進展？
- 環球概況：地緣政治事件引發能源及食品安全危機。多個地區透過政策的制訂增強長期能源供給的獨立性，同時促進綠色經濟增長。
- 歐盟：發佈REPowerEU計劃，透過節能措施及將2030年之前可再生能源佔比目標提升至45%，提高能源獨立性1。
- 美國：通過《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act )，包括提高太陽能、風能及電池等清潔能源產能；針對可再生能源、電動汽車及節能產品提供消費者補貼及生產稅收抵免。2
- 中國：習主席在中共二十大的開幕式致辭中重申了環保、能源安全及倡導綠色生活方式的重要性。3此前，中國亦於2021年推出並落實「1+N」政策框架，並於近期發佈《中國綠色債券原則》，與全球標準接軌。
今次COP27氣候大會將有哪些焦點？
減緩—履行「淨零排放」承諾
- 在COP26氣候大會上，138個締約國承諾實現淨零排放，共佔全球排放總量的逾80%及國內生產總值的逾90%。4
- COP27氣候大會的焦點仍會是履行淨零排放承諾，尤其是各個締約國與持份者將如何攜手合作，共同推進及實現2030年目標。
- 此外，承諾淨零排放的企業數量顯著增加5—下一步是了解行業發展路徑及減碳計劃。
氣候適應—漸成焦點：
- 目前，逾九成氣候融資用於氣候變化減緩6。不過，今年發生的洪澇、乾旱及熱浪等極端天氣突顯了氣候變化適應的重要性。
- 預計各國將重點討論「格拉斯哥—沙姆沙伊赫」(GLASS)7工作計劃—這是在COP26上提出的一項有關全球氣候變化適應目標的兩年期計劃。
- 企業及投資者需在氣候變化減緩與適應兩者之間取得平衡。
生物多樣性—與氣候議題連接：
- 儘管生物多樣性議題將於12月召開的聯合國生物多樣性大會(COP15)上被重點討論，但生物多樣性深受氣候影響，而自然為本的解決方案在減排方面發揮重要作用。
- 隨著COP15的臨近，生物多樣性與氣候變化適應及融資的連接值得關注。
- 理解企業面臨的自然資本機遇與風險變得日益重要。
融資—解決融資短缺問題：
有哪些投資啟示？
氣候轉型企業：
- 企業淨零排放承諾、綠色收入、資本開支及披露增加，加上碳價格影響，提供了投資高排放行業轉型的機會。
- 尤其是中國，透過2060年目標及「1+N」政策框架針對高排放行業提供政策扶持，將在轉型過程中締造理想的投資機會。
- 清潔及可再生能源技術將同時受惠於政策利好及領導者對轉型的採納。
更廣泛的可持續投資主題：
- 從氣候變化減緩逐漸擴展至評估氣候變化適應、自然資本、生物多樣性及循環經濟帶來的機會。
- 固定收益這項資產類別提供了獨特的投資機會：尤其是隨著綠色及可持續發展債券在中國等市場的發行量不斷增加。
氣候變化適應的相關機遇：
- 有關氣候變化適應的解決方案需求增加，包括加強海岸防護及防洪系統、農業及食品安全、廢水處理及城市基建設施升級帶來的機會。
- 對實體風險及財務影響的精確評估、對解決方案質素的評核框架以至具體實施在內的各種行業均帶來機會。
成果導向的影響力投資：
- 國家氣候承諾滲透至投資者的投資組合目標，加上數據及標準的重要性不斷增加（例如「歐盟可持續分類方案」的綠色收入或資本開支數據），將推動成果導向的影響力投資日益增長。