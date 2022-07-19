中國固定收益的可持續投資：關注中國的可持續債券市場

本文是由四部分組成的博客系列的最後一篇博客，深入淺出闡明中國固定收益的可持續投資格局。在第一篇博客中，我們概述中國在可持續投資中的重要性。在此系列的第二篇博客中，我們介紹中國分類法如何正在與國際標準接軌。在第三篇博客中，我們從固定收益角度清楚闡明中國可能存在的主題性投資機會。本第四篇博客著眼於中國的可持續債券市場，以便投資者認識市場行情。

正如我們之前的博客所述，近年來中國付出巨大努力，推動可持續發展貼標債券市場的發展。《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》最新版本統一中國國內不同的綠色債券標準，分類進一步與國際標準接軌。2021年11月發佈的《可持續金融共同分類目錄報告 — 氣候變化減緩》(Common Ground Taxonomy – Climate Change Mitigation) 更加明確中國與歐盟之間關於綠色項目界定的共同基礎，有望進一步促進綠色資本的跨境投資。

過去數年，中國的可持續債券市場迅速壯大。截至2021年上半年，當地綠色、社會、可持續發展(GSS) 貼標債券累計發行量達人民幣3.3萬億元。1 一如環球可持續債券市場，中國所有可持續債券發行量的最大來源是綠色債券，約佔總發行量的50%。自成立以來，中國綠色債券市場的規模已躍居世界第二。根據氣候債券倡議組織 (CBI) 的研究，截至2021年底，國內及海外市場的綠色貼標債券發行量分別達到 1,094億美元（人民幣7,055億元）及3,270億美元（人民幣2.1萬億元），其中逾 60% 與氣候債券倡議組織 (CBI) 的綠色項目界定相符。2

