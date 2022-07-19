中國固定收益的可持續投資：關注中國的可持續債券市場
本文是由四部分組成的博客系列的最後一篇博客，深入淺出闡明中國固定收益的可持續投資格局。在第一篇博客中，我們概述中國在可持續投資中的重要性。在此系列的第二篇博客中，我們介紹中國分類法如何正在與國際標準接軌。在第三篇博客中，我們從固定收益角度清楚闡明中國可能存在的主題性投資機會。本第四篇博客著眼於中國的可持續債券市場，以便投資者認識市場行情。
正如我們之前的博客所述，近年來中國付出巨大努力，推動可持續發展貼標債券市場的發展。《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》最新版本統一中國國內不同的綠色債券標準，分類進一步與國際標準接軌。2021年11月發佈的《可持續金融共同分類目錄報告 — 氣候變化減緩》(Common Ground Taxonomy – Climate Change Mitigation) 更加明確中國與歐盟之間關於綠色項目界定的共同基礎，有望進一步促進綠色資本的跨境投資。
過去數年，中國的可持續債券市場迅速壯大。截至2021年上半年，當地綠色、社會、可持續發展(GSS) 貼標債券累計發行量達人民幣3.3萬億元。1 一如環球可持續債券市場，中國所有可持續債券發行量的最大來源是綠色債券，約佔總發行量的50%。自成立以來，中國綠色債券市場的規模已躍居世界第二。根據氣候債券倡議組織 (CBI) 的研究，截至2021年底，國內及海外市場的綠色貼標債券發行量分別達到 1,094億美元（人民幣7,055億元）及3,270億美元（人民幣2.1萬億元），其中逾 60% 與氣候債券倡議組織 (CBI) 的綠色項目界定相符。2
在岸與離岸綠色債券市場之間的區別
截至2021年底，未贖回的在岸綠色債券有1,643只，價值人民幣 1.7 萬億元（2,700億美元），其中三年複合年增長率為 37.8%。3 雖然短期債券（存續期小於三年）佔中國整體債券市場的半數以上，但在綠色債券市場，中期債券更受歡迎。2016年至2021年上半年期間，已發行綠色債券（不包括綠色資產抵押證券）的最大期限範圍為三至五年，合計發行量超逾總發行量的70%。
一般而言，中國綠色債券亦擁有高信貸評級。截至2021年6月底，在公開發售的綠色債券（不包括綠色資產抵押證券及政策性銀行債券）當中，國內評級為 AAA 級的比重佔發行總量的66%。自2017年以來，信貸評級較高的綠色債券發行量佔比呈持續上升趨勢。
符合大部分投資者預期，中國的綠色債券指數表現優於傳統的在岸固定收益指數（圖2）。由於在市場動盪期間綠色債券較少受到波及，上述期限及評級特徵有助於解釋近期的優秀表現。此外，中國政府提供政策支持，鼓勵資金流入可持續債券市場，從而進一步提振殷切的需求。
2020年至2021年上半年期間，離岸綠色債券發行總量達到93億美元，而社會債券及可持續債券的離岸發行量分別達到10億美元及74億美元。離岸可持續發展掛鈎債券的發行量達到61億美元。
雖然綠色債券的最大主題仍是綠色、社會及可持續發展 (GSS) 債券市場，但我們發現其他貼標債券類型出現顯著增長。離岸發行量主要以美元計價，而且大部分債券由房地產及可再生能源行業的公司發行。
展望未來
為實現碳中和目標，中國的可持續債券市場勢必快速增長。政府正優先實施綠色金融政策，引領氣候轉型之路。國家及地方層面的政策支持都在推動可持續債券市場的發行及投資。
首先，中國人民銀行已將綠色債券納入貨幣政策操作的合格抵押品範圍，並且推出碳減排支持工具，為減碳貸款提供低成本融資，因此致力於增強綠色債券市場的吸引力。其次，綠色債券投資已納入中國銀行保險監督管理委員會的「綠色信貸統計制度」，要求銀行對綠色信貸貸款進行報告及分類，以及量化這些貸款產生的環境效益。此外，為支持綠色金融行業的可持續發展，上海清算所已將綠色債券交易的服務費降低50%。與此同時，中國各地的地方政府紛紛出台扶持政策，包括向綠色債券投資者提供利率優惠、稅收優惠、擔保及補貼等激勵措施。
我們相信，隨著中國政府致力於推出由市場導向的解決方案，以實現碳中和目標，中國的綠色金融基建將持續發展。透過激勵金融機構、投資者及公司將金融資源配置於綠色投資，中國有望幫助促進國內外的可持續投資。
投資風險
投資價值及收益將上下浮動（部分或是由於匯率波動所致），投資者可能無法收回全部本金。