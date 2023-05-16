Insight
電動汽車長期前景：短期競爭激烈，長期增長可期
電動汽車價格戰
背景
年初以來，中國逾40個汽車品牌宣佈降價，其中乘用車品牌於2023年第一季度降價10-20%1。類似的價格戰亦出現在世界其他地區，包括美國，主要原因包括：
- 市場情緒：2022年的宏觀經濟影響造成銷量放緩及庫存積壓。
- 競爭激烈：業內競爭加劇，尤其是中國更多原始設備製造商進軍電動汽車市場並全力提升市場份額。除電動汽車以外，許多燃油車製造商亦透過降價清理因不符合國家排放標準6B而須於2023年6月過後暫停出售的汽車庫存。全球而言，中國對歐洲等市場的電動汽車出口持續增長亦帶來更大壓力。
- 政府補貼：中國政府亦於2022年後終止了對電動汽車的補貼。
啟示
- 吸引消費者：從中國汽車保險銷量的增長，可以看出這對消費者產生了一定的吸引力，電動汽車滲透率略有上升，但被價格的持續不明朗因素及宏觀經濟憂慮所抵銷。
電動汽車價格戰：市場普遍於情緒低迷的環境下降價推動電動汽車滲透率持續提升
- 邊際定位：成本定位仍是關鍵，製造能力更成熟、規模更大且採用直銷方式的大型企業具備更高的邊際緩衝，而小型原始設備製造商或初創企業則面臨更大的邊際壓力。產品線更廣泛的較大型企業（從價值到高邊際模式）亦將更具韌性。
- 產能過剩：庫存過剩仍將是繼續影響該行業未來定價及盈利能力的一個問題。
電動汽車前景 - 長期增長可期
市場預測
截至2040年，全球範圍內，預計歐洲、美國及中國等主要市場的電動汽車佔新車銷售可達80%以上2。驅動因素如下：
政策利好
- 逐步淘汰燃油車：各個國家及地區透過逐步淘汰燃油車兌現汽車行業的淨零排放承諾（例如：英國／歐盟規定自2035年起所有售出的新車需實現零排放）。
- 補貼： 例如美國《通脹削減法案》(US Inflation Reduction Act)針對購買電動汽車提供7,500美元3的消費稅抵免3（前提是汽車最終於美國進行組裝）。
成本降低及規模經濟
其他考慮因素
消費者角度：電動汽車普及的主要阻礙因素通常與價格、充電及續航力相關：
- 定價：隨著技術的突破及規模的擴大，預期價格將持續下降；隨著愈來愈多的傳統原始設備製造商進軍電動汽車市場，亦帶來更多的廉價電動汽車選擇。
- 充電設施：2022年，全球公共充電站數量增加55%至270萬個6，包括能使充電速度大幅提升的快速充電樁。
- 續航力：作為該行業一直面臨的一個問題，電動汽車的續航力隨著電池技術的突破有所擴大；充電設施的增加則起到進一步改善作用。這個問題在「城市」中的關注較少，因市內駕駛對續航力的要求較低。
- ESG風險：儘管電動汽車對推動交通行業的轉型至關重要，但長期而言可能涉及其他ESG考慮因素及風險，當中包括電動汽車供應鏈中某些主要礦區的環境及水影響、工人安全及童工風險。該等考慮因素可能為業內企業帶來重大財務爭議風險。
電動汽車市場展望：地區性政策及補貼推動需求轉變加上成本下降，滲透率有望迎來長期增長
投資啟示：透過細微差別識別亞洲贏家
投資機會
- 中國電動汽車的市場發展：中國擁有全球最大的汽車市場，且電動汽車滲透率為全球最高（2022年，中國佔全球電動汽車銷量超過50%）7。市場內部的主要競爭領域仍集中於產品使用範圍及創新、品牌及成本定位；加強一、二線城市以外地區，以及商用車市場（例如公交車及卡車）的滲透率亦可能成為增長熱點。
- 出口機會：另一重點就是評估中國電動汽車製造商（其中許多提供物超所值的模式）的出口機會規模。2022年，35%的電動汽車出口來自中國（較2021年的25%有所增長）8，其中歐洲為中國最大的出口市場。此外，旨在鼓勵本地生產的最新補貼政策的影響亦應予以考慮。
- 電動汽車供應鏈及電池生產更加廣泛：電動汽車滲透率增長推動更廣泛的電動汽車供應鏈創新，包括電池製造、陰極及陽極技術升級（例如向LFP及LFMP轉變）、電池隔膜及電池回收。上游鋰原料價格的近期修正有望推動邊際復甦。
- 股票：隨著經濟及收入增長加速，長期需求有望逐步復甦。
- 固定收益：關注長期大趨勢的相關廠商的信用評級有望上調。
風險及考慮因素