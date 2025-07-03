公開市場 – 公開交易的資產
- 公開市場涵蓋於證券交易所上市及買賣的資產，例如股票、債券、交易所買賣基金(ETFs)及公開交易的房地產投資信託(REITs)。
- 例子包括恒生指數上市公司股票、美國國債以及追蹤標準普爾500指數等指數的ETFs。
- 這些資產具有高流動性，意味著其可快速買賣，某些情況下可於幾秒鐘內完成交易。這些資產還具有高透明度，公眾可隨時查閱定價及公司資訊。由於具備這些特點，公開資產普遍可供從個人到機構的廣泛投資者投資。
- 這些資產亦受到金融管理機構的監管監督，須向監管機構、其交易所及股東公開披露重要資料。然而，這些資產亦容易受到市場波動的影響，並且在很大程度上受投資者情緒及宏觀經濟事件的影響。
公開市場的主要特徵：
公開透明
波動性較高
更多元化
私募市場 – 覆蓋公開市場以外的投資機遇
- 私募資本市場指對私營企業的債務及股權投資，有別於公開交易的資產。這些資產通常缺乏流動性，意味著難以快速買賣，並且通常需要較長的投資期限。其價格更新頻率亦往往較低，公開披露資料較少。
- 例子包括私募股權及風險投資、私募房地產基金、基建項目及私人債務。
- 由於涉及複雜的盡職調查，私募市場通常只供高凈值人士、專業投資者、機構投資者或認可投資者投資。
- 具體而言，鎖定期指不可撤出資本的時限，旨在配合該資產類別的長期價值構建策略。例如，主要投資於流動性股票的長短倉基金可能設定一個月的鎖定期。此舉確保基金經理於發生基金贖回時擁有足夠時間有序地平倉或調整持倉。同時，私募市場中一些傳統的封閉式基金通常設有8-12年的鎖定期，以便基金經理執行長期策略，例如業務轉型、資產開發或透過退出實現價值。
- 然而，私募市場可提供潛在優勢，例如更高的回報，這通常被稱為非流動性溢價，因為這些資產與傳統上市股票及債券往往具有較低的相關性。
- 因此，私募市場亦可增強多元化^，從而使投資組合更順暢地實現回報及降低整體波動性，尤其是於市場受壓期間。
私募市場的主要特徵：
多元化
較複雜
監管較少
增長潛力較高
|公開市場
|私募市場
|
投資者類型
|
|
|
投資期
|
|
|
表現
|
|
構建均衡的投資組合
- 我們認為，多元化的投資組合通常包括公開資產及私募資產，這兩類資產於實現長期財務目標過程中各具獨特的作用。投資組合的恰當配比取決於多重因素，包括投資目標、風險承受能力、投資期及資金獲取情況。
- 公開資產具備流動性及透明度，適合可能需要更靈活調度資金的投資者。其亦可提供廣泛的市場敞口，並且隨著時間的推移更易於監控及調整。
- 私募資產則通常適合可長期投入資本的長線投資者。儘管私募資產的入場門檻較高、定價頻率較低，但其具有提高回報及多元化^優勢的潛力，尤其是於公開市場波動期間。
- 近年，投資者對私募資產的興趣日漸濃厚。私募資產增長的主要驅動因素之一是2008年至2009年的全球金融危機。隨著傳統銀行收縮貸款業務，企業開始尋求其他融資渠道。許多企業發現，私募市場既可提供所需資金，又無需承擔上市帶來的成本及監管負擔。
舉例説明：預計私募資本將於未來十年繼續快速增長。
- 過往，機構投資者主要專注於公開交易的股票及債券。然而，如今，許多機構投資者已將投資範圍擴展至私募市場。例如，部分機構投資者投資組合中的私募資產配置比例已達到20%。
- 透過結合這兩種資產類型，投資者可構建更具韌性且多元化的投資組合。混合策略可有助於緩和整個市場週期的表現，並可以降低整體投資組合風險，同時提高回報潛力。
- 以下示例展示不同資產類別如何憑藉自身優勢實現互補：
上市股票及債券可提供流動性及市場敞口。
私募股權或房地產可帶來增長潛力及多元化裨益。
私募信貸與公開市場的相關性較低，可增加收益穩定性。
表現比較
根據彭博的數據，自2013年以來，全球私募信貸（一種私募資產）的表現持續優於美國投資級別債券及美國高收益企業債券。然而，有別於公開指數（如標準普爾500指數），私募資產指數往往依賴於基金經理自行報告的數據。此類指數可能剔除了表現欠佳或規模較小的基金，從而產生倖存者偏差（即表現可能被高估）。
^ 多元化不保證會實現溢利或排除損失風險。
投資風險
投資價值及任何收入都會波動（當中可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。