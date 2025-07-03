表現比較

根據彭博的數據，自2013年以來，全球私募信貸（一種私募資產）的表現持續優於美國投資級別債券及美國高收益企業債券。然而，有別於公開指數（如標準普爾500指數），私募資產指數往往依賴於基金經理自行報告的數據。此類指數可能剔除了表現欠佳或規模較小的基金，從而產生倖存者偏差（即表現可能被高估）。