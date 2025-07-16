經濟週期及實質GDP
- 美國實質GDP的歷年增長圖描述了經濟的週期性，其特徵是經濟擴張與收縮交替進行。這些波動構成了經濟週期的基礎。
- 理解GDP增長與資產類別表現之間的關係可幫助投資者根據當前經濟環境調整投資組合，於不同市場週期增強投資韌性和回報潛力。
- 具體而言，投資組合經理可投資於歷來價格會在經濟週期某一階段上漲的若干行業，同時避免投資於此階段表現遜色的行業。
舉例說明：2000年至2024年期間美國實質GDP增長
不同經濟週期的債券投資
- 債券基金表現與利率變動密切相關，而利率變動則受經濟週期影響。
- 當經濟處於擴張週期時，央行通常會為抑制通脹而加息，繼而導致長期債券受壓，令短期或浮息基金更具吸引力，因其受加息影響較小。與此同時，投資者可能亦會開始審慎輪動至新興市場或高收益債券等收益率較高的板塊，以增加回報。
- 當經濟處於收縮週期時，央行一般會減息，投資者則通常會透過投資級別企業或政府債券等投資級債券來尋求安全性。
- 2007年1月至2009年1月期間，美國經濟陷入嚴重衰退，2009年實質GDP收缩2.6%，為二戰以來的最大降幅。
- 股市因應下行，標準普爾500指數下跌近49%。相反，隨著避險情緒驟升，高質素固定收益市場提供了一個「避風港」：同期全球投資級別債券（由彭博全球綜合債券指數代表）上漲8%。
- 這一差異突顯出投資級別債券在經濟收縮期間的防禦性作用。
舉例說明：債券於2008年金融危機期間表現相對出色
不同經濟週期的股票投資
- 於經濟復甦與擴張期間，企業盈利一般會反彈，投資者情緒轉暖，而且貨幣政策通常有利。
- 這些為股票的出色表現創造了利好的環境，尤其是增長股和週期股。
盈利動能更強的行業通常會在有利的經濟條件下表現優異 :
副消費品
工業
- 2020年10月至2021年12月，美國經濟從疫情引發的衰退中強勢反彈。實質GDP於2020年大幅收縮2.2%之後，於2021年飆升6.1%，為十年來最高增長率之一。
- 股市反應熱烈，標準普爾500指數上漲65%，而彭博全球綜合債券指數表現持平。
- 這一時期說明股票通常會在經濟復甦和擴張時期表現相當出色，尤其是在受寬鬆的貨幣政策、強勁的盈利增長及投資者樂觀情緒支持期間。
舉例說明：股票於新冠疫情後復甦期間表現相對出色
結語
- 透過了解每個階段的特徵並據此調整策略，您可更好地管理風險，捕捉機會，同時構建於各種經濟環境下均有彈性的投資組合。
- 假如投資者深知自身風險承受能力並能考慮以往市場趨勢，更能就長期投資策略做出周詳的决定。
投資風險
投資價值及任何收入都會波動（當中可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。