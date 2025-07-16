舉例說明：債券於2008年金融危機期間表現相對出色

資料來源：彭博，截至2025年6月。僅供說明之用。不能對指數進行投資。過去的表現並不保證未來的結果。

彭博美國綜合債券指數是一項廣泛的旗艦式基準，用作衡量以美元計價的投資級別固息應稅債券市場表現。該指數包括國債、政府相關及企業證券、按揭抵押證券（機構固息按揭收入通遞）、資產抵押證券及商業按揭抵押證券（機構及非機構）。