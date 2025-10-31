資產配置，為何重要？

資產配置真的重要嗎？
- 資產配置常被譽為長期投資的基石，其核心在於將投資組合分散於不同資產類別，例如股票、債券及現金。決定投資組合中應持有哪些資產組合的過程，完全取決於個人取向。
- 甚至有一項廣為引用的統計指出，資產配置實際驅動了90%的投資回報，但這是否是一種誤解？「60/40股債組合」仍是致勝公式嗎？事實上，並不存在適合所有情況的通用公式。
資產類別的作用
- 資產類別是投資組合的基礎組成部分。
- 利好某類資產的市場環境，可能不利於另一類資產。透過投資於多種資產類別，投資者或有望降低風險，更易達成長遠財務目標。
- 在釐定配置比例前，我們必須先了解各資產類別的特性。
不同類型的資產類別
- 股票（或稱權益）代表對公司的擁有權，通常用於追求長期資本增長。股票猶如球隊的「王牌前鋒」——潛力高且具爆發力，但狀態容易起伏。另一方面，債券提供的回報相對較低，卻能提供流動性及潛在資本保值功能，好比「穩健後衛」。
- 現金或現金等價物是流動性最高的資產類別，尤其在通脹時期，其回報往往微乎其微。然而，其重要性在於具有極高的流動性，可以在市場調整時快速進出，亦可作為應急緩衝。
- 其他資產類別還包括大宗商品、貴金屬，以至另類投資（如房地產、私募股權、加密貨幣及衍生工具等）。
- 由於每種資產類別特性各異，隨時間推移，股票、債券與另類投資的不同組合，會呈現不同的分散風險效果及風險回報特徵。
- 例如，我們可參考以下指數所代表資產類別的歷史表現。
|
資產類別
|
代表指數
|
美國股票
|
標準普爾500指數
|
美國投資級別債券
|
彭博美國綜合債券指數
|
貴金屬
|
彭博所有貴金屬總回報指數
|
加密貨幣
|
彭博比特幣與以太坊等權重指數
舉例說明：美國投資級別債券、美國股票、貴金屬及加密貨幣的1年期表現與歷史波幅*
|資產類別
|
歷史波幅
（數值越高 = 波動性越大）
|
美國股票
|
17.8
|
美國投資級別債券
|
5.2
|
貴金屬
|
18.5
|
加密貨幣
|
58.4
資料來源：彭博，截至2025年7月。所用數據已獲得Bloomberg Finance L.P.的許可。僅供說明之用。不代表資產購買／持有／出售資產的建議。不應被視為投資意見。不能對指數進行投資。過去的表現並不保證未來的結果。
1：彭博美國綜合債券指數是一項廣泛的旗艦式基準，用作衡量以美元計價的投資級別固息應稅債券市場表現。該指數包括國債、政府相關及企業證券、按揭抵押證券（機構固息按揭收入通遞）、資產抵押證券及商業按揭抵押證券（機構及非機構）。
2：彭博比特幣與以太幣等權重指數採用等權重方式，追蹤比特幣與以太坊這兩大數碼資產的表現。
3：彭博所有貴金屬指數（總回報）旨在追蹤持有貴金屬期貨合約長倉的表現；組合包括黃金(66.7%)、白銀(11.1%)、鈀金(11.1%)及鉑金(11.1%)，並將現金抵押品投資於13週（3個月期）美國國債。
*：歷史波幅採用經典波幅(CLV)模型，按365日周期計算。
舉例說明：1998年至2024年不同類型投資組合的表現比較
資產配置需考慮的因素
投資期
投資目標
- 投資期較長的投資者，或更願接納風險較高（即波幅較大）的投資，因為其有耐心等待經濟周期緩慢復甦，渡過市場的起伏波動。
- 進取型投資者通常具備較高的風險承受能力。為獲取更理想的長期回報，他們往往更願意承受較高的虧損風險。保守型投資者，即風險承受能力較低的投資者，則傾向於選擇較能保住原有本金的投資項目。
- 舉例而言，年輕投資者若為30年後的退休生活作儲備，或會偏好股票比重較高的投資組合，因其相信股票具備更顯著的長期增長潛力。
- 但當臨近退休並開始依賴投資收益生活時，若股價下跌，投資者將缺乏足夠時間挽回損失。因此，屆時或需考慮將投資組合中更大比重配置於債券及現金。
投資者如何構建投資組合
- 部分投資者偏好親力親為，透過經紀平台自行挑選個別股票、債券或交易所買賣基金(ETF)。此方式能全面掌控資產選擇與配置，若管理得宜，費用或更低。然而，這需要投入時間及具備專業知識。
- 亦有投資者選擇便利的多元資產基金。這類由專業團隊管理的基金，將不同資產類別整合成一個投資產品，兼具專業管理、分散投資及定期調整配置的優勢。若投資者希望免於親身管理，此乃理想之選。
舉例說明：不同類型多元資產組合及其投資目標^
舉例說明：按風險意欲配置資產組合^
進取型投資組合示例
股票 （增長型及新興市場） 50%
創業投資 25%
加密貨幣 15%
大宗商品 10%
均衡型投資組合示例
股票 （環球多元化） 40%
債券 （企業及政府債券） 30%
私募股權 20%
現金 10%
保守型投資組合示例
黃金 40%
債券 （投資級別債券） 40%
現金及貨幣市場 10%
股票 （防禦型） 10%
^ 僅用於說明目的。概不保證可實現目標。
投資組合定期回顧
- 當投資組合開始運作後，定期回顧至關重要。此舉能讓投資者清晰評估現有組合是否仍符合自身的風險意欲及最終財務目標，從而作出相應投資調整。
- 這包括考慮個人生活及財務需求變化，以及確定資產配置比重調整時機。例如，若中度進取型投資組合近期從股票獲取豐厚收益，可考慮將部分盈利轉移至較安全的貨幣市場工具。
投資風險
投資價值及任何收入都會波動（當中可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。