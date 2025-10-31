資產配置，為何重要？

資料來源：彭博，截至2025年7月。所用數據已獲得Bloomberg Finance L.P.的許可。僅供說明之用。不代表資產購買／持有／出售資產的建議。不應被視為投資意見。不能對指數進行投資。過去的表現並不保證未來的結果。

1：彭博美國綜合債券指數是一項廣泛的旗艦式基準，用作衡量以美元計價的投資級別固息應稅債券市場表現。該指數包括國債、政府相關及企業證券、按揭抵押證券（機構固息按揭收入通遞）、資產抵押證券及商業按揭抵押證券（機構及非機構）。

2：彭博比特幣與以太幣等權重指數採用等權重方式，追蹤比特幣與以太坊這兩大數碼資產的表現。

3：彭博所有貴金屬指數（總回報）旨在追蹤持有貴金屬期貨合約長倉的表現；組合包括黃金(66.7%)、白銀(11.1%)、鈀金(11.1%)及鉑金(11.1%)，並將現金抵押品投資於13週（3個月期）美國國債。

*：歷史波幅採用經典波幅(CLV)模型，按365日周期計算。