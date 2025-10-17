Markt Update
Kapitalmarktausblicke | Drittes Quartal 2025
Invesco Investment Solutions erstellt Kapitalmarktprognosen (CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern.
Diese Schätzungen basieren auf einem Anlagehorizont von zehn Jahren und können als Richtschnur für die strategische Asset-Allokation genutzt werden. Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Unsere CMAs beinhalten:
- Bemerkenswerte Veränderungen in unseren langfristigen Anlageklassenerwartungen
- Globale und lokale Marktkommentare
- Strategische und taktische Aussichten für die Vermögensallokation und Auswirkungen auf die Investitionen
- 10-Jahres-Analyse der geschätzten Risiko-/Renditeattribution der Anlageklassen