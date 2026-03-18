Über Invesco
Wir zählen zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und unterstützen Privatanleger wie auch institutionelle Anleger in über 120 Ländern dabei, ihre Herausforderungen neu zu bewerten und neue Möglichkeiten für ihren Erfolg zu erschließen. Dank unserer kooperativen Denkweise, unserem breiten Lösungsangebot und unserer globalen Reichweite gibt es nur wenige Probleme, bei denen wir unseren Kunden nicht helfen können, und nur wenige Chancen, die wir ihnen nicht aufzeigen können. Deshalb vertrauen sie uns weltweit täglich Vermögenswerte in Höhe von 2,2 Bio. USD an.*