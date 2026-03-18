Über Invesco

Wir zählen zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und unterstützen Privatanleger wie auch institutionelle Anleger in über 120 Ländern dabei, ihre Herausforderungen neu zu bewerten und neue Möglichkeiten für ihren Erfolg zu erschließen. Dank unserer kooperativen Denkweise, unserem breiten Lösungsangebot und unserer globalen Reichweite gibt es nur wenige Probleme, bei denen wir unseren Kunden nicht helfen können, und nur wenige Chancen, die wir ihnen nicht aufzeigen können. Deshalb vertrauen sie uns weltweit täglich Vermögenswerte in Höhe von 2,2 Bio. USD an.*

  • Vielfältige Kompetenzen: Unsere Kompetenzen umfassen nahezu alle Anlageklassen, Anlagestrategien und Anlageinstrumente. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, Lösungen anzubieten, zu entwickeln oder anzupassen, um den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, während sich die Welt in rasantem Tempo weiterentwickelt.
  • Talent und Erfahrung: Unsere Investment-Expertise und unsere Erfahrung, fortschrittlichen Portfolio- und Risikoanalysen, Marktkenntnisse, Research-Ergebnisse und Insights helfen unseren Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen. 
  • Verpflichtung zur Wertsteigerung: Unser Engagement, Mehrwert zu schaffen, geht über unsere Produkte hinaus. So helfen wir beispielsweise unseren Beratungskunden dabei, ihre Kundeninteraktionen zu optimieren, ihre Anlageprozesse zu stärken und ihre Praktiken zu innovieren.
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Zurich

  • *  Verwaltetes Vermögen von 2.169,9 Mrd. USD mit Stand vom 31. Dezember 2025