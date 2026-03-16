Investmentausblick für 2026
Wir sind der Ansicht, dass der Markt im neuen Jahr weiter steigen kann. Zudem erwarten wir, dass sich neue Chancen ergeben werden, wenn sich die Marktführerschaft weiterentwickelt.
Lassen Sie sich von unserem globalen Netzwerk aus Experten und externen Partnern inspirieren, um Märkten und Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein.
Können Aktien aus Schwellenländern nach einem starken Jahr 2025 auch in den kommenden Jahren jene aus Industrieländern übertreffen? Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund mehrerer struktureller Gründe und zyklischer Faktoren möglich ist.
Erhalten Sie einen umfassenden Ausblick für das Jahr 2026 von unseren Experten für alternative Anlagen. Sie bieten Einblicke zu Positionierung, Bewertungen, Fundamentaldaten und Trends.
Nach den US‑israelischen Angriffen auf den Iran skizzieren wir vier mögliche Szenarien für die kommenden Wochen und analysieren die potenziellen Reaktionen verschiedener Anlageklassen.
Entdecken Sie unseren Monatsbericht der Global Fixed Income Strategie, der einen Ausblick auf die Entwicklung von Zinsen und Währungen gibt und sehen Sie sich an, welche festverzinslichen Anlagen unter verschiedenen Marktgegebenheiten besonders gefragt sind.
Die Kurse von Gold und Silber erreichten Anfang dieses Jahres neue Rekordstände. Erfahren Sie, warum die Preise für Edelmetalle so stark angestiegen sind und was Anleger wissen müssen, wenn sie diese Anlagen für ihre Portfolios in Betracht ziehen.
Angesichts der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften bleiben Selektivität und Sorgfalt für Anleiheinvestoren weiterhin von entscheidender Bedeutung bei der Frage, wo sie Durationsrisiken eingehen und wie sie Renditen einschätzen sollen.
Angesichts der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften bleiben Selektivität und Sorgfalt für Anleiheinvestoren weiterhin von entscheidender Bedeutung bei der Frage, wo sie Durationsrisiken eingehen und wie sie Renditen einschätzen sollen.
Um Einkommensrendite und Wachstum zu optimieren, suchen wir nach Chancen, die durch langfristige strukturelle Nachfragetreiber gestützt werden oder bei denen aktives Management die Cashflows steigern kann.
Das Jahr 2025 war von Unsicherheit geprägt, jedoch sollte das nächste Jahr auch neue Chancen bieten. Unsere Experten diskutieren das mögliche Potenzial dieser neuen Rahmenbedingungen im Jahr 2026.
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.