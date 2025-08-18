Artikel

Monatsbericht der Global Fixed Income Strategie

18. August 2025
Invesco
Das Wahrzeichen Torontos, der CN Tower, ragt im Sonnenaufgang neben kompakten Wolkenkratzern in die Höhe.

In unseren regelmäßig aktualisierten makroökonomischen Analysen geben wir einen Ausblick auf die Entwicklung von Zinsen und Währungen und sehen uns an, welche festverzinslichen Anlagen unter verschiedenen Marktgegebenheiten besonders gefragt sind. 

In dieser Ausgabe:

Makro

Wir glauben, dass die globalen Wirtschaftstrends und die Politik einen positiven Hintergrund für Nicht-US-Vermögenswerte bieten.

Kreditanlagen:

Wir glauben, dass der US-Kommunalmarkt attraktive steuerbegünstigte Renditen bietet. Wir heben drei Sektoren hervor, in denen wir Chancen sehen.

Zinssatzausblick

Wir sind neutral gegenüber den europäischen Zinssätzen; wir gehen davon aus, dass die Zinssätze in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben werden, obwohl die EZB bereit ist, die Zinssätze bei Bedarf zu senken. Wir sind bei britischen Anleihen übergewichtet, da die langfristigen Renditen attraktiv sind.

Währungsausblick

Wir sind beim Euro übergewichtet, da wir für 2026 eine Verbesserung der Haushaltslage in Europa erwarten und davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft der Region im nächsten Jahr wahrscheinlich erholen wird. Das britische Pfund ist aufgrund mehrerer Gegenwinde, darunter mögliche Leitzinssenkungen und fiskalischer Druck, untergewichtet.

Fazit:

Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die starken Fundamentaldaten des Marktes haben in diesem Jahr die Investment-Grade-Anleihen gestützt. Solide Unternehmensgrundlagen könnten eine anhaltend positive Entwicklung unterstützen. 

