Monatsbericht der Global Fixed Income Strategie

In dieser Ausgabe:

Makro

Wir glauben, dass die globalen Wirtschaftstrends und die Politik einen positiven Hintergrund für Nicht-US-Vermögenswerte bieten.

Kreditanlagen:

Wir glauben, dass der US-Kommunalmarkt attraktive steuerbegünstigte Renditen bietet. Wir heben drei Sektoren hervor, in denen wir Chancen sehen.

Zinssatzausblick

Wir sind neutral gegenüber den europäischen Zinssätzen; wir gehen davon aus, dass die Zinssätze in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben werden, obwohl die EZB bereit ist, die Zinssätze bei Bedarf zu senken. Wir sind bei britischen Anleihen übergewichtet, da die langfristigen Renditen attraktiv sind.

Währungsausblick

Wir sind beim Euro übergewichtet, da wir für 2026 eine Verbesserung der Haushaltslage in Europa erwarten und davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft der Region im nächsten Jahr wahrscheinlich erholen wird. Das britische Pfund ist aufgrund mehrerer Gegenwinde, darunter mögliche Leitzinssenkungen und fiskalischer Druck, untergewichtet.

Fazit:

Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die starken Fundamentaldaten des Marktes haben in diesem Jahr die Investment-Grade-Anleihen gestützt. Solide Unternehmensgrundlagen könnten eine anhaltend positive Entwicklung unterstützen.